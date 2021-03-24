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В США экс-трейдера Glencore обвинили в манипулировании ценами

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Бывший трейдер одной из ведущих в мире диверсифицированных добывающих групп Glencore Эмилио Хосе Эредиа Колладо обвиняется в манипулировании ценами на топливную нефть в рамках разбирательства, которое началось семь лет назад в Европе.

Федеральный суд Сан-Франциско предъявил трейдеру обвинения в сговоре касательно торговли в системе, которой управляет S&P Global Platts. Он давал другим трейдерам поручения размещать заявки, которые приводили к росту или падению цен, чтобы повысить прибыльность других сделок с топливной нефтью, следует из обвинительного документа.

Первой публикацией о деле стала статья в The Wall Street Journal 2013 года о том, что трейдеры признались, что могли манипулировать ценами в системе Platts. Сама компания на тот момент заявила, что не знает о случаях манипулирования ценами.

Один из примеров, которые приводят прокуроры, касается 2016 года. Тогда Эредия, по их словам, поручил одному из трейдеров разместить заявки в системе Platts на бункерное топливо в порту Лос-Анджелеса. Другой трейдер впоследствии занизил цену более чем в 40 раз, чтобы понизить стоимость бенчмарка Platts. Целью было занизить цену, чтобы компания смогла купить топливную нефть в рамках более выгодной сделки у другой компании, говорится в обвинительном документе.

Эредия не признал вину на заседании суда во вторник, но планирует сделать новое заявление в среду, согласно судебным записям. Представитель Glencore сообщил, что компания сотрудничает со следствием.

Если вина трейдера будет признана, ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере $250 000.

WSJ писала в 2013 году, что власти европейских стран выясняют, могли ли трейдинговые компании, в числе которых Glencore, Vitol и Gunvor Group Ltd., манипулировать ценами через систему Platts. Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проводила аналогичное расследование.

Glencore уже находится в центре расследований Минюста США, CFTC и британского Управления по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO), а также властей Бразилии и Швейцарии в связи с обвинениями в коррупции в глобальных сделках.

Минюст США с 2014 года предъявил обвинения 19 трейдерам в связи с практикой, известной как "спуфинг" (spoofing). Она заключается в том, что трейдеры размещают значительные заказы, способные повлиять на рыночную динамику, изначально намереваясь их аннулировать. В прошлом году банк JPMorgan Chase выплатил $920 млн для урегулирования обвинений в том, что его трейдеры манипулировали ценами на рынках металлов и treasuries.

S&P Global Platts Glencore Сан-Франциско США Vitol Gunvor Европа

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