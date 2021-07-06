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Тони Хейворд покинет пост председателя совета директоров Glencore

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Glencore объявил об уходе Тони Хейворда с поста председателя совета директоров. С 30 июля его сменит Калидас Мадхавпедди.

Мадхавпедди является членом совета директоров Glencore с февраля 2020 года. Он более 40 лет проработал в добывающей отрасли, в том числе возглавлял China Molybdenum International (China Moly) с 2008 года по 2018 год. В настоящее время он входит также в советы директоров компаний Novagold Resources Inc., Trilogy Metals Inc. и Dundee Precious Metals Inc., акции которых торгуются на Торонтской фондовой бирже.

Хейворд вошел в состав совета директоров Glencore в 2011 году, с мая 2013 года занял должность председателя на временной основе, а через год - на постоянной. Он покинул пост главного исполнительного директора BP Plc в 2010 году в связи с аварией на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, в результате которой погибли 11 человек, а в воду вылилось 700 тыс. тонн нефти. Катастрофа стоила BP репутации и десятков миллиардов долларов, направленных на выплату компенсаций и штрафов.

30 июня гендиректор Glencore Айван Глазенберг покинул этот пост после почти 20 лет руководства компанией.

С 1 июля CEO стал Гари Нэгл, который пришел в компанию в 2000 году и до этого руководил глобальным угольным бизнесом, базируясь в Сиднее.

Glencore Тони Хейворд Швейцария Калидас Мадхавпедди Айван Глазенберг

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