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Рост цен на сахар и масло на минувшей неделе резко ускорился

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на сахар и подсолнечное масло, которые регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, на неделе с 16 по 22 марта резко ускорили рост, следует из данных Росстата, опубликованных в среду.

Так, сахар-песок за этот период подорожал на 0,8%, неделей ранее рост составлял 0,4%. Цены на подсолнечное масло выросли на 0,5% против 0,2% соответственно.

По данным Росстата, в 53 регионах сахар подорожал на 0,1-1%, в 22 - на 1,1-3,8%. В 8 субъектах РФ цены не изменились. В то же время в Архангельской и Псковской областях сахар подешевел на 0,7% и 0,2% соответственно.

Цены на подсолнечное масло в 42 регионах выросли на 0,1-1%, в 12 - на 1,1-3,5%. В 20 субъектах Федерации цены не изменились, в 11 - снизились на 0,1-0,8%.

Оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, которые рассчитаны на первый квартал этого года. Согласно им, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно. Соглашения действуют по 31 марта этого года.

Между тем, по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова было принято решение провести консультации с бизнесом о продлении соглашения по ценам на сахар на два месяца, на подсолнечное масло - до октября.

Меры поддержки для производителей

Одновременно намечено принять ряд поддерживающих мер для производителей сахара и масла. Так, производителям сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм при условии, что цена завода не будет повышена. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить порядка 3 млрд рублей.

Для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, который предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.

Кроме того, на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тыс. тонн. Проект соответствующего акта должен быть внесен Минэкономразвития в правительство не позднее 1 апреля.

По оценке Минсельхоза, российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается. Участники соглашений отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка.

Как считают в ведомстве, сохранению стабильной ситуации будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой, новые меры поддержки, включающие возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования.

Росстат

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