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Годовая инфляция в РФ ожидаемо прошла пик

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Недельные темпы роста потребительских цен в России вернулись к уже традиционным 0,2% после неожиданного замедления до 0,1% неделей ранее, годовая инфляция прошла пик - на фоне высокой базы прошлого года снизилась до 5,7% на 22 марта с 5,8% на 15 марта.

Как сообщил в среду Росстат, инфляция в РФ с 16 по 22 марта 2021 года составила 0,2% после 0,1% с 10 по 15 марта (из-за праздника срок замера инфляции тогда оказался меньше на 1 день, чем традиционная неделя).

С начала декабря восемь недель подряд цены росли по 0,2% в неделю, но с 26 января по 1 февраля недельная инфляция вдруг замедлилась до нуля (Росстат пояснял, что на неделе с 26 января по 1 февраля провел дооценку не охваченных еженедельным наблюдением видов услуг), затем в феврале инфляция вернулась к уже традиционным 0,2% в неделю, и этот темп сохранялся вплоть до первой декады марта, после чего на одну "укороченную неделю" замедлился до 0,1%, но теперь опять вернулся к уже привычным 0,2%.

С начала года рост цен к 22 марта составил 2,0%, с начала месяца - 0,5%.

Во второй половине марта 2020 года отмечалось резкое ускорение роста цен на фоне ослабления рубля и ажиотажного спроса на продукты питания из-за ситуации с коронавирусом (тогда с 17 по 23 марта 2020 года недельная инфляция составила 0,3%), поэтому замедление годовой инфляции именно на этой неделе было совершенно ожидаемым исключительно за счет эффекта высокой базы прошлого года.

Среднесуточная инфляция за 22 дня марта 2021 года составила 0,024% (за аналогичный период марта 2020 года - 0,023%).

Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 22 марта снизилась до 5,7% с 5,8% на 15 марта и также 5,8% на 9 марта (это было максимальное значение с ноября 2016 года, когда она равнялась также 5,8%) после 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.

Цены на продукты

Как отмечалось, замедление инфляции с 10 по 15 марта до 0,1% помимо "укороченной недели" во многом объяснялось снижением цен на огурцы (на 6,6%) и на помидоры (на 2,1%) - в результате тогда плодоовощная продукция подешевела на 0,7%.

На неделе с 16 по 22 марта падение цен на огурцы было еще более существенным (на 9,7%), на помидоры - на 2,8%, а в целом на плодоовощную продукцию снижение цен составило 1,0%, но это уже не смогло удержать инфляцию на отметке в 0,1%, и она вновь вернулась к 0,2%.

За период с 16 по 22 марта существенно выросли цены на баранину и мясо кур - на 1,5%, куриные яйца - на 1,3%.

Сахар и подсолнечное масло, несмотря на действие соглашений по сдерживанию цен, выросли за неделю в цене на 0,8% и 0,5% соответственно.

Лекарства, автомобили и гостиницы

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,6%, валокордин - на 0,4%.

Существенно выросли за неделю цены на новые отечественные легковые автомобили - на 1,1%, электропылесосы - на 1,0%, телевизоры - на 0,6%,

Бензин с 16 по 22 марта подорожал на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%.

Цены на проживание в гостиницах 2-5 звезды повысились от 0,5% до 2,7%, в хостелах - на 1,0%.

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта на фоне более быстрого роста цен в начале года (по сравнению с базовыми ожиданиями ЦБ) принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 4,25% до 4,5%. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики с декабря 2018 года, когда ставка была увеличена на те же 25 пунктов, до 7,75%.

При этом Банк России заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Согласно глоссарию ЦБ, под "ближайшими" понимается одно из трех предстоящих заседаний (то есть в данном случае - апрель, июнь и июль).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге 19 марта заявила, что инфляция в 2021 году окажется выше цели в 4% (действующий интервальный прогноз ЦБ - 3,7-4,2%).

"Что касается прогноза по будущей инфляции, мы действительно его пересмотрели. Мы теперь ожидаем возвращения инфляции к нашей цели 4% в первой половине 2022 года. Что касается прогноза инфляции на конец этого года, мы его опубликуем в апреле, у нас в апреле опорное заседание, и мы будем обновлять весь прогноз, но сейчас могу сказать, что, по нашим оценкам, к концу года инфляция будет ниже текущих значений, но диапазон, скорее всего, будет выше нашей цели - выше 4%", - сказала Набиуллина.

Росстат

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