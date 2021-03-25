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МосБиржа с 26 марта начнет расчет индекса по устойчивому развитию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа с 26 марта начнет расчет и публикацию нового индикатора - "Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов". В базу расчета индикатора входят акции российских эмитентов, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, говорится в сообщении биржи.

Новый индекс учитывает требования регулирования о негосударственных пенсионных фондах, что делает возможным инвестирование пенсионных накоплений в корзину бумаг индекса или финансовый продукт, базовым активом которого может выступить новый индикатор.

Помимо ценового индекса начнется расчет и публикация версии индекса полной доходности - "Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности", который будет рассчитываться с использованием аналогичной базы расчета, но учитывать также дивидендные выплаты по акциям, входящим в его состав.

ESG-повестка в последнее время играет все более важную роль для традиционных рынков: банки привязывают к нефинансовым метрикам условия предоставления компаниям кредитов, а инвестиционные фонды все чаще руководствуются ESG-оценками, принимая решения о структуре портфеля вложений.

С 2019 года Московская биржа в сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) ежедневно рассчитывает фондовые "Индекс МосБиржи - РСПП Ответственность и открытость" и "Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития". В настоящее время в базу расчетов входят акции российских и иностранных эмитентов. Состав баз расчета индексов пересматривается ежегодно по результатам анализа РСПП публичной отчетности крупнейших российских компаний.

МосБиржа

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