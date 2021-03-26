Европейские фондовые рынки закрылись в четверг без единой динамики

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой.

Трейдеры оценивали потенциальные последствия роста числа новых заражений коронавирусом в регионе.

Инвесторы опасаются, что рост заболеваемости и связанное с этим продление ограничений в некоторых странах Европы воспрепятствуют восстановлению экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,07%, до 423,08 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,57%, достигнув минимального значения с 5 марта, испанский IBEX 35 опустился на 0,41%. Тем временем германский DAX вырос на 0,21%, французский CAC 40 - на 0,09%, итальянский FTSE MIB - на 0,04%.

В Германии за сутки выявили 22,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, это на 2 тыс. больше, чем днем ранее, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Институт имени Роберта Коха.

Власти Германии объявили о возвращении режима изоляции на три недели из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Это вызвало возмущение у немцев, особенно решение закрыть все магазины на время пасхальных праздников. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила решение об ужесточении карантина именно на пасхальные праздники, немцев призывают просто провести их дома.

После продления карантинных мер в Германии и некоторых регионах Франции власти Нидерландов объявили, что действующие в стране ограничения будут продлены до 20 апреля.

В свою очередь британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что волна COVID-19, которая накрыла континентальную Европу, может затронуть и Великобританию.

Опубликованные в четверг статданные указали на стабильную динамику индекса доверия предпринимателей к экономике Франции. Показатель в марте остался на уровне 98 пунктов, как и месяцем ранее, сообщило Национальное статистическое управление Insee. Ранее было объявлено значение в 97 пунктов, и консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост показателя до 98 пунктов, отмечает Trading Economics.

Акции AstraZeneca подорожали на 1,1%. Эффективность вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19, сопровождаемого симптомами, оказалась ниже на 3%, чем об этом заявили в компании в понедельник, и составила 76%, свидетельствует первичный анализ результатов третьей фазы испытаний компании в США. При этом анализ подтвердил стопроцентную эффективность вакцины AstraZeneca против тяжелых форм коронавируса.

Цена бумаг Cineworld уменьшилась на 7,6%. Компания сообщила о планах выпуска конвертируемых облигаций в объеме $213 млн со ставкой 7,5%. Оператор кинотеатров получил доналоговый убыток в размере $1,3 млрд в 2020 году и сообщил, что его базовый сценарий предусматривает возобновление работы кинотеатров в мае.

Котировки акций Aroundtown снизились на 5,6%. Оператор коммерческой недвижимости в Германии и Нидерландах дал прогноз на 2021 год, который не оправдал ожидания аналитиков.