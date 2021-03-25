Песков не согласен с тем, что финрынок РФ лихорадит в ожидании санкций США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не располагают информацией о том, что будут представлять собой возможные новые санкции США против РФ, но не согласились, что ожидание этих рестрикций лихорадит российский финансовый рынок.

"У Кремля такой информации нет. (...) Что касается санкций непрекращающихся, то это нужно спрашивать в Вашингтоне", - ответил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, известно ли Кремлю, когда и в каком масштабе могут быть объявлены новые санкции Вашингтоном.

При этом Песков не согласился с тем, что российский финансовый рынок лихорадит в ожидании этих санкций. "Я не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего у нас не лихорадит. Волатильность, может быть, да. Волатильность амплитудой чуть выше обычного может быть. Но ничего не лихорадит", - подчеркнул пресс-секретарь президента.