Глава СД "АвтоВАЗа" Мор станет гендиректором Renault в России и СНГ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор по трансформации Renault Николя Мор, входящий в совет директоров французского автоконцерна и возглавляющий совет директоров "АвтоВАЗа", с 1 мая займет пост гендиректора Renault в России и странах СНГ, сообщила пресс-служба Renault.

Мор в 2016-2018 годах возглавлял "АвтоВАЗ" (входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi) в должности президента и гендиректора. В июне 2019 года он занял кресло председателя совета директоров "АвтоВАЗа". С начала 2018 года он также являлся старшим вице-президентом и операционным директором Renault в регионе Евразия, а в сентябре 2020 был назначен на должность старшего вице-президента и главного исполнительного директора по трансформации группы Renault.

На новой позиции Мор будет находиться в подчинении у гендиректора группы Renault Луки де Мео. В зоне ответственности топ-менеджера будут рынки РФ, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Монголии.

"Россия является вторым по величине рынком группы по объемам производства и продаж автомобилей брендов Renault и Lada. Реализация стратегии Renaulution идет полным ходом. Основной акцент делается на увеличении рентабельности и развитии синергии на благо наших брендов. Опыт и знания Николя Мора о России и странах СНГ помогут решить эту задачу. Миссия по трансформации компании, которую Николя курирует с сентября 2020 года, направлена на генерирование финансовых потоков и выход к прибыльности к 2023 году. Эта цель остается для компании безусловным приоритетом", - цитирует де Мео пресс-служба Renault.

С назначением Мора на новую должность стратегия по трансформации Renault будет передана членам совета директоров группы.

Группа Renault в начале 2021 года представила обновленную глобальную стратегию развития Renaulution, в рамках которой, в частности, в ближайшие пять лет планируется сближение румынской Dacia и российской Lada с переводом новых моделей "АвтоВАЗа" на глобальную платформу альянса CMF-B.

Интеграцией брендов займется бизнес-подразделение Dacia-Lada.

"Dacia и Lada останутся отдельными компаниями со своими собственными брендами, историей и стратегией, но они выиграют от более целенаправленного и скоординированного управления. Самое главное, что компании будут лучше интегрированы в систему Renault, чтобы с максимальной эффективностью использовать синергический эффект", - заявлял на презентации стратегии генеральный директор бизнес-подразделения Dacia-Lada Дени Ле-Вот.

В продолжение темы "АвтоВАЗ" сообщал, что вместе бренды будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с четырех платформ (Granta, Vesta, Largus (B0), 4x4 - ИФ) на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

"Глобальная цель – раскрыть потенциал Lada и Dacia, сделав их полноценными международными брендами, выходящими за рамки существующих рынков и сегментов", - заявлял "АвтоВАЗ" в своем пресс-релизе, уточняя, что планирует вывести на рынок к 2025 году четыре новые модели, включая новое поколение Niva в 2024 году, а также новый автомобиль сегмента С-SUV в 2025 году, укрепив долю рынка в количественном и финансовом выражении.

Владельцем 100% АО "АвтоВАЗ" является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).