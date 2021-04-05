Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ выросла на 92,4%,

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" второй год подряд заканчивает с прибылью по РСБУ: по итогам 2020 года она составила 741,656 млн рублей против 385,457 млн рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Годовая выручка предприятия упала на 12,1%, до 256,851 млрд рублей.

Себестоимость продаж снизилась на 13,2%, до 235,856 млрд рублей. Валовая прибыль составила 20,995 млрд рублей против 20,437 млрд рублей в 2019 году.

Коммерческие расходы компании сократились до 8,1 млрд рублей (-20,4%), управленческие расходы составили 6,146 млрд рублей против 6,147 млрд рублей годом ранее. Прибыль от продаж выросла на 63,9%, до 6,748 млрд рублей.

Краткосрочные обязательства "АвтоВАЗА" подскочили на 63,4%, до 86,088 млрд рублей. В частности, показатель краткосрочных заемных средств вырос на 75,1%, до 8,536 млрд рублей, кредиторская задолженность выросла на 72,8%, до 71,416 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства компании выросли на 46,3%, до 119,044 млрд рублей.

Штатная численность сотрудников компании в 2020 году продолжила сокращаться восьмой год подряд. Она снизилась на 6%, до 34 198 человек. При этом в 2019 году штат компании составлял 36 393 сотрудника (-4,4% к 2018 году)

Из отчета группы Renault (основной акционер "АвтоВАЗа") по МСФО за 2020 год следовало, что чистый убыток "АвтоВАЗа" в структуре группы составил 196 млн евро против прибыли 72 млн евро годом ранее. Выручка снизилась до 2,799 млрд евро против 3,376 млрд евро в 2019 году.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 снизились на 5,2%, до 343 512 штук. Доля рынка бренда Lada составила 21,5% (+0,9 п.п.)

Владельцем 100% АО "АвтоВАЗ" является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).