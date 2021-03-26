Фьючерс на индекс РТС по итогам вечерней сессии на FORTS вырос на 0,98%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Июньский фьючерсный контракт на индекс РТС по итогам вечерней торговой сессии на FORTS, закончившейся в 23:50 мск 25 марта, вырос на 0,98% по отношению к закрытию основной торговой сессии (18:50 мск), фьючерс на индекс Мосбиржи вырос на 0,67%.

Выросли цены на следующие фьючерсы на акции: НК ЛУКОЙЛ - на 1,1%, Сбербанк России - на 0,66%, Газпром - на 0,68%, НК Роснефть - на 0,46%, ВТБ - на 0,98%.

Торги фьючерсными контрактами на российские акции и индексы на вечерней сессии FORTS "вбирают в себя" основные события американской торговой сессии и в определенной степени могут служить ориентиром для динамики российского рынка акций на открытие следующего торгового дня.