Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:06Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 777 130+574 994

Фьючерс на индекс РТС по итогам вечерней сессии на FORTS вырос на 0,98%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Июньский фьючерсный контракт на индекс РТС по итогам вечерней торговой сессии на FORTS, закончившейся в 23:50 мск 25 марта, вырос на 0,98% по отношению к закрытию основной торговой сессии (18:50 мск), фьючерс на индекс Мосбиржи вырос на 0,67%.

Выросли цены на следующие фьючерсы на акции: НК ЛУКОЙЛ - на 1,1%, Сбербанк России - на 0,66%, Газпром - на 0,68%, НК Роснефть - на 0,46%, ВТБ - на 0,98%.

Торги фьючерсными контрактами на российские акции и индексы на вечерней сессии FORTS "вбирают в себя" основные события американской торговой сессии и в определенной степени могут служить ориентиром для динамики российского рынка акций на открытие следующего торгового дня.

FORTS РТС Мосбиржа НК ЛУКОЙЛ Сбербанк России Газпром НК Роснефть ВТБ

Новости

Сменился председатель правления Тинькофф банка

Сменился председатель правления Тинькофф банка
Пандемия коронавируса

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

ЦБ отметил появление фиктивных квалифицированных инвесторов

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

Нефть продолжила дешеветь, несмотря на блокировку Суэцкого канала

Экономический кризис

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Песков не согласен с тем, что финрынок РФ лихорадит в ожидании санкций США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');