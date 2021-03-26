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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря растущей нефти

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, активизации спроса глобальные инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, а также локальному "санкционному затишью".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,03-76,10 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,08 руб./$1 (-13 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,59 руб./EUR1 (-11,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,3 коп. к уровню закрытия 25 марта, до 82,16 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,41 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 38,68 коп. ниже официального курса.

Мосбиржа

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