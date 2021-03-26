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В России увеличился средний срок выплаты ипотеки

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Средний срок выплаты ипотечных кредитов увеличился в России до 18 лет, сообщил в пятницу руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"Из-за беспрецедентного для нашего рынка снижения ставок по ипотеке последние годы произошло существенное удлинение срока кредитов. В условиях низких ставок значимо снижается переплата по ипотечному кредиту, и если раньше срок кредитования составлял в среднем до 15 лет, то в 2020 году этот показатель в плотную приблизился к 18-19 годам", - сказал Гольдберг на XIX Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".

Он добавил, что в 2020 году на рынке первичного и вторичного жилья заметно выросла доля ипотечных сделок, при этом 70% выданных российскими банками ипотечных кредитов пришлось на вторичный рынок жилья.

Ранее в Центробанке сообщали, что средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в январе снизилась до 7,23% с 7,36% в декабре. Ниже ставка была только в августе 2020 года, когда был зафиксирован ее исторический минимум - 7,16%.

Средний размер одного ипотечного кредита в январе составил 2,730 млн рублей, что на 3,1% больше, чем в декабре 2020 года. Годовые темпы роста этого показателя увеличились до 12,4% после 11,4% в декабре и 11,7% в ноябре.

ДОМ.РФ Михаил Гольдберг

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