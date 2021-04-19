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Семьи с детьми в РФ смогут взять льготную ипотеку на строительство частного дома

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ распространит возможности получения семьями с детьми льготной ипотеки на строительство частного дома, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

По расчетам правительства, благодаря этому более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия.

Мишустин напомнил, что сейчас семьи с детьми могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6%.

В пресс-службе правительства сообщили, что условия программы "Семейная ипотека" будут распространены и на приобретение земельного участка.

"Обязательное условие - строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заемщика уже есть земельный участок", - говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что максимальная сумма кредита будет зависеть от региона. Для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составит 12 млн рублей, для других субъектов федерации - 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

По расчетам правительства, на этих условиях банки выдадут кредитов на сумму около 79 млрд рублей, а площадь построенного на эти деньги жилья может составить 2,8 млн кв. метров.

Россия Михаил Мишустин

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