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Brent подорожала уже до $64,3 за баррель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в пятницу и прибавляют около 4%.

К 17:21 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,35 (3,79%), до $64,3 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,32 (3,96%), до $60,88 за баррель.

По состоянию на закрытие торгов в четверг Brent с начала недели подешевела примерно на 4%, WTI - на 5%. При этом на рынке наблюдалась волатильность: в среду цены подскочили на 6% после приблизительно такого же падения днем ранее.

"Сегодня рынок снова растет, поскольку трейдеры, поменяв мнение, решили, что блокировка Суэцкого канала на самом деле становится более существенным фактором для нефтяных потоков и поставок, чем им казалось ранее, - считает вице-президент по нефтяным рынкам Rystad Energy Паола Родригес Масиу. - Нефтяной рынок на этой неделе вновь резко скачет от падения до роста, что является очевидным признаком неопределенности, которую создают блокировка в Суэцком канале и локдауны в Европе".

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало продление карантинных мер в ряде европейских стран.

"Ужесточение карантинных ограничений в Европе встревожило рынки, но случаи COVID-19 также резко растут в ключевых развивающихся странах, включая Индию и Бразилию, чье потребление нефти является важным фактором для поддержания цен", - сказала MarketWatch рыночный аналитик Oanda Софи Гриффитс.

По ее словам, "за короткий период прогноз глобального восстановления ухудшился, вызвав вопросы по поводу будущего спроса".

Индия в среду сообщила о 47 300 новых случаях заражения коронавирусом за сутки и 275 летальных исходах, что является максимальным суточным приростом в 2021 году.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снятие судна с мели может продлиться как минимум до следующей среды. Это повышает риски нарушения поставок нефти и других товаров. Владелец судна - японская компания Shoei Kisen - собирается высвободить Ever Given к вечеру субботы по японскому времени.

Помимо этого, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на следующую неделю. Аналитики отмечают важность этого заседания в условиях неопределенности по поводу спроса на нефть в Европе, пишет S&P Global Platts. "Я считаю, что коалиция не смягчит квоты", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари.

Brent WTI США Суэцкий канал Ever Given Shoei Kisen Rystad Energy коронавирус

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