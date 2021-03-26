Нефть Brent подорожала до $62,53 за баррель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются, но могут снизиться по итогам третьей недели подряд.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени в пятницу составляет $62,53 за баррель, что на $0,58 (0,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты опустились в цене на $2,46 (3,8%) - до $61,95 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,22 за баррель, что на $0,66 (1,13%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,62 (4,3%) - до $58,56 за баррель.

По состоянию на закрытие торгов в четверг Brent с начала недели подешевела примерно на 4%, WTI - на 5%. При этом на рынке наблюдалась волатильность: в среду цены подскочили на 6% после приблизительно такого же падения днем ранее.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало продление карантинных мер в некоторых европейских странах, включая Германию и Францию.

"Ужесточение карантинных ограничений в Европе встревожило рынки, но случаи COVID-19 также резко растут в ключевых развивающихся странах, включая Индию и Бразилию, чье потребление нефти является важным фактором для поддержания цен", - отмечает рыночный аналитик Oanda Софи Гриффитс, которую цитирует MarketWatch.

По ее словам, "за короткий период прогноз глобального восстановления ухудшился, вызвав вопросы по поводу будущего спроса".

Индия в среду сообщила о 47,3 тыс. новых случаях заражения коронавирусом за день и 275 летальных исходах, что является максимальным дневным приростом в этом году, сообщает BBC.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снять судно с мели, скорее всего, удастся в воскресенье или понедельник, когда прилив достигнет пика. Через Суэцкий канал проходит примерно 9% мировых морских поставок нефти, свидетельствуют данные Минэнерго США.