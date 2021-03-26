Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:02Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 777 130+574 994

Нефть Brent подорожала до $62,53 за баррель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются, но могут снизиться по итогам третьей недели подряд.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени в пятницу составляет $62,53 за баррель, что на $0,58 (0,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты опустились в цене на $2,46 (3,8%) - до $61,95 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,22 за баррель, что на $0,66 (1,13%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,62 (4,3%) - до $58,56 за баррель.

По состоянию на закрытие торгов в четверг Brent с начала недели подешевела примерно на 4%, WTI - на 5%. При этом на рынке наблюдалась волатильность: в среду цены подскочили на 6% после приблизительно такого же падения днем ранее.

В миреВ Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутациейВ Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутациейЧитать подробнее

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало продление карантинных мер в некоторых европейских странах, включая Германию и Францию.

"Ужесточение карантинных ограничений в Европе встревожило рынки, но случаи COVID-19 также резко растут в ключевых развивающихся странах, включая Индию и Бразилию, чье потребление нефти является важным фактором для поддержания цен", - отмечает рыночный аналитик Oanda Софи Гриффитс, которую цитирует MarketWatch.

По ее словам, "за короткий период прогноз глобального восстановления ухудшился, вызвав вопросы по поводу будущего спроса".

Индия в среду сообщила о 47,3 тыс. новых случаях заражения коронавирусом за день и 275 летальных исходах, что является максимальным дневным приростом в этом году, сообщает BBC.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снять судно с мели, скорее всего, удастся в воскресенье или понедельник, когда прилив достигнет пика. Через Суэцкий канал проходит примерно 9% мировых морских поставок нефти, свидетельствуют данные Минэнерго США.

нефть

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

Сменился председатель правления Тинькофф банка

Сменился председатель правления Тинькофф банка
Пандемия коронавируса

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

ЦБ отметил появление фиктивных квалифицированных инвесторов

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

Нефть продолжила дешеветь, несмотря на блокировку Суэцкого канала

Экономический кризис

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Песков не согласен с тем, что финрынок РФ лихорадит в ожидании санкций США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');