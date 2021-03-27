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Банк России назвал вполне справедливой текущую цену на нефть

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в рамках конференции "Всероссийская неделя финансовой грамотности 2021".

"Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем наши среднесрочные прогнозы. Но еще раз, я не знаю будущее, но наше ощущение, что цена нефти, она вполне справедливая на сегодняшний день и мы не считаем ее низкой", - сказал он, отвечая на вопрос одного из инвесторов, когда вырастет цена на нефть.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта 2021 года составляла $64,35 за баррель, или $469,7 за тонну, согласно данными Минфина РФ.

Цена на нефть марки Brent на закрытии торгов в пятницу, 26 марта, составляла $64,57 за баррель, а WTI - $60,97 за баррель.

Банк России в феврале 2021 года повысил прогноз по цене на нефть Urals на 2021 и 2022 годы с $45 за баррель до $50.

Банк России Центробанк ЦБ РФ

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