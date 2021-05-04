ЦБ спрогнозировал сохранение дефицита на рынке нефти до I квартала 2022 года

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Дефицит на рынке нефти, вероятно, сохранится вплоть до I квартала 2022 года, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России.

ЦБ ранее повысил прогноз по ценам на нефть на 2021 год до $60 за баррель с $50, на 2022 год - до $55 с $50, ожидания на 2023 год остались неизменными - $50 за баррель.

Активное восстановление мировой экономики способствовало сокращению запасов нефти, увеличению дефицита на этом рынке и росту цен, отмечается в докладе. Поддержку ценам на нефть по-прежнему оказывает соглашение ОПЕК+, ограничения добычи в рамках которого смягчаются медленнее, чем планировалось ранее.

Участники рынка вне ОПЕК+ также весьма сдержанно реагируют на растущие цены на нефть: несмотря на увеличение буровой активности компаний сланцевой направленности, их планы по добыче на 2021 год не претерпели существенных изменений.