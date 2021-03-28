Европа заканчивает рекордный сезон отбора газа из хранилищ. Обзор

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Европа заканчивает рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ. Рынок ЕС встречает лето с трудновыполнимым заданием восполнить растраченные запасы, а цены на голубое топливо получают дополнительную поддержку. Помимо цифр, этот сезон отбора запомнится тем, что в нем европейская система хранения газа приобрела глобальную регулирующую функцию.

Цифры

Данные портала Gas Infrastructure Europe показывают, что по итогам газовых суток 26 марта суммарная закачка газа в хранилища ЕС впервые за отопительный сезон превысила отбор. Данные за газовые сутки 27 марта подтвердили тенденцию. По предварительным данным GIE, за 26 марта прирост заполненности ПХГ составил 0,04 процентного пункта, за 27 марта - тоже 0,04 пункта.

"Разворот" произошел на отметке заполнения хранилищ в 29,77% (что на 5,53 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет); год назад ПХГ были заполнены на 54,85%.

Франция ведет активную закачку уже четыре дня, Германия (главный газовый рынок Европы) два дня как закачивает газ в ПХГ, Польша, Чехия и Словакия в субботу начали восполнение запасов, а Австрия и Украина продолжают отбор.

Всего за сезон (IV квартал 2020 и I квартал 2021) отбор, как ожидается, составит 80,8 млрд куб. м, а нетто-отбор (за вычетом параллельной закачки) - 69,7 млрд куб. м.

Предыдущий рекорд отбора был поставлен в сезон 2017-2018 годов (79,9/69,3 млрд куб. м). Тогда же был поставлен так и не побитый рекорд глубины отбора запасов - на момент перехода от отбора к закачке их уровень составлял всего 18,01%.

За зимний сезон 2019-2020 годов было отобрано всего 47,9 млрд куб. м (45,2 млрд куб. м - с поправкой на закачку) - на 24,6 млрд куб. м меньше, чем за текущий сезон.

Три дня подряд в феврале 2021 года европейские "подземки" отдавали максимальный объем газа - свыше одного миллиарда кубометров газа в сутки. Тем не менее, остался неперекрытым исторический рекорд суточного отбора - он был зафиксирован в конце февраля 2018 года на уровне 1,12 млрд куб. м.

Газпром

Россия обладает крупнейшей в мире системой хранения газа. Ее мощность (с учетом стратегического резерва) превышает 200 млрд куб. м газа. В последние годы наметилась тенденция более активного использования ресурса подземных хранилищ газа в покрытии зимнего пика спроса. Активный расход газа из ПХГ позволяет снизить пиковую добычу (пиковые добычные мощности самые дорогие), сильнее загрузить производство летом (когда падает спрос) и отчасти выровнять его сезонную неравномерность.

Российские ПХГ за сезон отбора, как ожидается, "отдадут" около 60 млрд куб. м из оперативного резерва в 72,3 млрд куб. м и это с огромным преимуществом перекрывает предыдущий рекорд сезона 2007/2008 года - 50,052 млрд куб. м.

В Европе морозы этой зимы также помогли "Газпрому" (MOEX: GAZP). Еще до конца 2020 года благодаря сильному расходу газа из ПХГ ЕС "Газпрому" удалось выкупить у Газпромбанка (MOEX: GZPR) проданные по РЕПО 7,6 млрд куб. м газа на 1 млрд евро. Они были закачаны еще в 2019 году и остались под землей из-за прошлой теплой зимы.

Мир

Пандемия 2020 года и морозы начала 2021 года окончательно глобализовали мировой газовый рынок. Летом 2020 года европейский рынок с его уникальной системой подземного хранения общей мощностью 108 млрд куб. м стал рынком последней надежды для излишков СПГ. А в декабре и январе 2021 года, когда суровые холода перетянули весь свободный СПГ в Северо-Восточную Азию, взяли на себя основное бремя поставок потребителям Европы и косвенно - замерзающей Азии.

Щедрый сезон отбора 2020-2021 годов, с одной стороны, ставит сложную задачу поставщикам газа на европейский рынок: надо и восполнить запасы, и обеспечить текущие поставки. Стерилизация накопленных за две предыдущих теплых зимы запасов газа в ПХГ Европы страхует рынок от обвала цен лета прошлого года, уверен начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.

"Традиционно СПГ приходил в Европу в летние месяцы, характеризующиеся низким спросом. В Азии нет условий для сезонного хранения газа. Поэтому произведенный летом СПГ обычно находил для себя рынок сбыта в Европе, принимая активное участие в кампании по сезонной закачке газа в ПХГ. Возвращение "гибкого" СПГ (на условиях FOB - ИФ) в Европу в 2021 году неизбежно, причем в те летние месяцы, когда рынок в нем менее всего будет нуждаться. И это вновь придаст поведению цен выраженный сезонный характер. Уже в феврале поставки из США и Нигерии в Европу начали приносить большую доходность, чем на азиатском направлении. Несмотря на это, можно смело утверждать, что вызванная приходом СПГ коррекция цен не будет носить такой же гипертрофированный характер, как это было в прошлом году", - написал он недавно в журнале "Газпром".

Ограничить амплитуду "качелей" мировых цен на СПГ могло бы развитие инфраструктуры газопроводов и сезонного хранения в Азии (зоне перспективного роста спроса на газ), частично сняв нагрузку с европейских газохранилищ.

"Однако надеяться на то, что ПХГ в основных странах - импортерах СПГ получат приоритетное финансирование, представляется малореалистичным, учитывая, что они объявили о движении к углеродной нейтральности в 2050 году. Определенный результат в нужном направлении может быть достигнут и за счет дополнительных инвестиций в ПХГ на европейском континенте, что, впрочем, также наталкивается на политическое противодействие и отрицание перспективности таких инвестиций в условиях принятия ЕС "зеленого курса"", - пессимистичен Комлев.