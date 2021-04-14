Внезапный отбор из ПХГ ЕС в разгар весны свел запасы к новому минимуму

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Запасы газа в хранилищах Европы достигли нового минимума за сезон после того, как на фоне запоздалых холодов возобновился отбор из ПХГ. При этом долгожданная нетто-закачка газа смогла продолжиться всего 11 дней.

Как заметил "Газпром" в своем телеграм-канале, "холода сорвали начало восполнения запасов газа в ПХГ Европы".

На утро среды после восьми подряд дней нового отбора запасы в среднем по ЕС сократились до 29,55%, тогда как на момент планового перехода от отбора к закачке в конце марта их уровень составлял 29,71%, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe (GIE).

Таким образом, сезон отбора 2020-2021 годов, зафиксировав новый минимум, официально продлился до середины апреля. Он также перекрыл предыдущий рекорд за историю наблюдений GIE (ведется с 2011 года) - в 2013 году последним днем нетто-отбора было 12 апреля.

При этом отборы газа на наступившей неделе (на GIE доступны данные за понедельник и вторник) вполне соответствуют средним уровням отборов за март.

С учетом солидного отбора газа за 13 апреля, а также принимая во внимание прогноз погоды на текущую неделю, можно ожидать, что запоздалый отбор продлится еще как минимум два (14 и 15 апреля) дня - а может растянуться и на следующие двое суток (16 и 17 апреля).

Цена газа на голландском хабе TTF тем временем держится выше $250 за тысячу кубов (котировка на четверг - $252).

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $233 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 60% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам "на месяц вперед", остальные - с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.