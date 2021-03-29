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Костин ждет возврата ВТБ к стратегическим целям по прибыли в 2021 году

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ВТБ в 2021 году планирует вернуться к стратегическим цифрам по прибыли, в границах 250-270 млрд рублей, что обеспечит возврат на капитал, близкий к 15%, и увеличить базу активных клиентов на 14%, до 16 млн человек, заявил журналистам глава банка Андрей Костин.

"Мы видим задачу значительного прироста клиентской базы, потому что обладаем базой в 14 млн розничных клиентов. Мы считаем, что этого недостаточно. Мы предусматриваем к концу года выход на 16 млн активных розничных клиентов и в дальнейшем устойчивый рост клиентской базы", - добавил он.

В 2020 году база активных клиентов ВТБ выросла почти на 1 млн человек и в настоящее время превышает 14 млн. Для роста числа активных клиентов банк намерен трансформировать основной бизнес, расширять продуктовую линейку и цифровые дистанционные каналы, улучшать качество сервисов и надежность систем, а также интегрировать в сеть цифровые технологии и новые форматы обслуживания клиентов, уточнил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ Андрей Костин Анатолий Печатников

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