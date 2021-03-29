Костин предложил дать советам директоров госбанков больше полномочий

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Советы директоров банков с государственным участием могли бы получить больше полномочий за счет вывода ряда вопросов из сферы директивных, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Сейчас значительная часть вопросов, которые выносятся на утверждение набсовета ВТБ, как и других госкомпаний, сначала проходят рассмотрение в правительстве. Члены набсовета, представляющие государство, обязаны голосовать в соответствии с пришедшей из правительства директивы.

"Мы сейчас хотим предложить посмотреть, может быть, даже для всех банков с госучастием, какой объем полномочий должен осуществляться в рамках директив правительства. Мы считаем, в этой сфере есть переизбыточные функции, - сказал Костин. - Сейчас, например, любые наши вложения в капитал дочерних компаний, даже совсем небольших, утверждаются через такие директивы. На мой взгляд, в этом нет необходимости, и такие решения можно вполне утверждать наблюдательным советом. И таких примеров много".

По словам Костина, ВТБ подготовил и направил в правительство предложения о том, "каким образом механизм управления можно скорректировать в пользу большей самостоятельности, через утверждение, например, наблюдательным советом, а не только директивное управление".

На избыточность директивного механизма, по которому исторически строилось корпоративное управление в госкомпаниях, ранее обращал внимание и Минфин. В прошлом году он выдвинул идею о "директивной гильотине" для компаний с государственным участием, подготовив соответствующий проект постановления правительства. Суть идеи - снятие с контроля исполненных и утративших актуальность директив для госкомпаний или их изменение с учетом влияния на деятельности АО. Директивный подход снижает инициативность и фактическую ответственность членов органов управления за обеспечение долгосрочного роста акционерной стоимости и устойчивого развития АО, отмечал Минфин.