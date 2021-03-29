OR Group в 2020 году втрое снизила чистую прибыль по МСФО

Снижение финпоказателей компания объясняет пандемией

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России") в 2020 году сократила чистую прибыль по МСФО втрое, до 562,8 млн рублей, говорится в отчете компании.

Выручка упала на 21,4%, до 10,772 млрд рублей.

Снижение финпоказателей OR Group объясняет пандемией COVID-19.

"В течение апреля 2020 года в связи с карантинными мерами были закрыты все магазины группы, в течение мая-июня была закрыта часть магазинов. Несмотря на формальное открытие магазинов, ограничения продолжали действовать на территории всей страны", - отмечает компания.

Согласно отчету, валовая прибыль снизилась на 17,6%, до 6,23 млрд рублей, прибыль до налогообложения упала в 2,8 раза, до 753,1 млн рублей.

Показатель EBITDA уменьшился на 35,8%, до 2,302 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA в 2020 году составила 21,4%.

OR Group - ритейлер, управляющий 838 магазинами (175 работают по франшизе) под брендами Westfalika, "Пешеход", Rossita, Emilia Estra и Lisette, а также развивает бренды обуви и одежды для активного образа жизни и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области. Основной акционер группы - Антон Титов.