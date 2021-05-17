OR Group может отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России") рекомендовал акционерам на годовом собрании 18 июня принять решение не выплачивать дивиденды за 2020 год, говорится в сообщении компании.

Прием бюллетеней по заочному голосованию продлится до 18 июня. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будут составлен по данным реестра на 24 мая.

В сообщении говорится, что рекомендация о невыплате дивидендов связана с отсутствием чистой прибыли компании по результатам 2020 года.

Между тем, ранее сообщалось, что OR Group в 2020 году на фоне COVID-19 сократила чистую прибыль по МСФО втрое, до 562,8 млн рублей. В последние годы группа направляла на выплату дивидендов 20% чистой прибыли по МСФО. Так, за 2018 год они составили 2,36 рубля на акцию.

Консолидированная выручка компании по РСБУ в 2020 году сократилась на 20,9% - до 10,845 млрд рублей.

OR Group по итогам 2019 года не начисляла дивиденды. Такое решение акционеры приняли в связи с кризисной ситуацией в экономике, вызванной эпидемией коронавируса. При этом в 2021 году компания обещала вернуться к дивидендным выплатам.

В сообщении говорится, что на собрании также планируется утвердить годовой отчет и финансовую отчетность ПАО "ОР", избрать состав совета директоров, утвердить аудиторов.

OR Group основана в 2003 году в Новосибирске, где расположена одна из производственных площадок, вторая - в городе-спутнике Бердске. Продажа осуществляется через сеть из 850 розничных магазинов в разных регионах России. Основной акционер - директор OR Group Антон Титов, который, согласно списку аффилированных лиц, на 31 декабря 2020 года, владеет 50% головной компании группы ПАО "ОР".