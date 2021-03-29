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"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках
Рудник "Октябрьский"
Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Норильский никель" остановил водоприток на руднике "Октябрьский" и подтвердил возобновление добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" в соответствии с планом восстановительных работ, говорится в сообщении компании.

"Второй этап работ завершен в сроки, предусмотренные планом восстановительных работ", - сказал старший вице-президент "Норникеля", руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

После завершения второго этапа работ компания приступит к третьему, который предусматривает реализацию комплекса работ по восстановлению штатной работы рудников.

Также компания подтвердила ранее озвученные оценки сокращения производства в связи с ситуацией на рудниках.

По оценке компании, снижение объемов производственной программы 2021 г. в базовом сценарии относительно ранее утвержденных годовых планов составит порядка 35 тыс. тонн никеля, 65 тыс. тонн меди, 22 тонны металлов платиновой группы. Это на 15% ниже ранее утвержденного прогноза по никелю, на 16% – по меди и более чем на 20% – по платиноидам.

Реализацию второго этапа компания завершила 25 марта, соорудив дополнительные гидроизоляционные перемычки и заполнив соседние выработки закладочной смесью, а также выполнив спуск воды. 27 марта после набора прочности закладочной смеси водоприток был остановлен путем закрытия запорной арматуры.

Третий этап плана предусматривает реализацию комплекса работ по восстановлению штатной работы рудников. В соответствии с ним рудник "Октябрьский" (объем добычи - 5 млн тонн руды в год) полностью восстановит добычу в первой декаде мая, возобновление добычи на руднике "Таймырский" (4,3 млн тонн руды в год) намечено на начало июня.

Норникель Норильский никель Октябрьский Таймырский

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