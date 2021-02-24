"Норникель" частично приостановил работу рудников "Октябрьский" и "Таймырский"

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "ГМК "Норильский никель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский".

Согласно сообщению компании, частичная приостановка связана с поступлением грунтовых вод в горной выработке рудника "Октябрьский". Оно было зафиксировано 12 февраля при производстве горнопроходческих работ. "Норникель" принял решение о частичной приостановке работы рудника до прекращения его подтопления. Объясняя свое решение, компания ссылается на правила техники безопасности и действующее законодательство.

Как отмечается, уже организованы работы по ликвидации подтопления.

"Частичная приостановка рудника "Октябрьский" потребовалась в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности наших сотрудников. Частично приостановлены работы и на руднике "Таймырском", поскольку есть связанные выработки, и вода так же поступает на горизонт этого рудника. В настоящий момент, ведутся активные работы по возведению перемычки, чтобы остановить дальнейшее поступление воды", - заявил первый вице-президент, главный операционный директор компании, Сергей Дяченко, слова которого приводятся в сообщении.

После завершения установки перемычки будет понятен объем воды, накопленной в горных выработках, и дополнены мероприятия по скорейшему их осушению.

"Мы прикладываем все усилия, чтобы ликвидировать подтопление в возможно короткие сроки с тем, чтобы минимизировать последствия для нашей производственной программы. Последствия частичной приостановки рудников на наш прогноз производства металлов будут оценены после окончания работ", - добавил Дяченко.

Акции "Норникеля" на открытие торгов в среду демонстрировали понижательный тренд, продолжая снижаться на новости об обрушении здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") в ночь на 20 февраля.

Акции компании сначала нейтрально отреагировали на новости о частичной приостановке работы рудников из-за подтопления, но в последние минуты торгов основной дневной сессии "Мосбиржи" усилили падение и закрылись на уровне 24774 рубля за штуку, что на 4,35% ниже уровня закрытия предыдущего дня (до новости снижение составляло около 3%).

Согласно информации на сайте "Норникеля", добывающие активы Заполярного филиала ГМК "Норникель" состоят из трех месторождений сульфидных медно-никелевых руд (Октябрьское, Талнахское и Норильск-1). Выявленные ресурсы полезных ископаемых оцениваются в 1,7 млрд тонн по руде. Отработка этих месторождений ведется через рудники "Октябрьский", "Таймырский", "Комсомольский" и "Маяк".