Visa первой из крупных систем начнет проводить расчеты по сделкам в стейблкойнах

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc станет первой из крупных платежных систем, которая начнет производить расчеты по транзакциям в стейблкойнах (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами).

В рамках пилотной программы Visa использует USD Coin, криптовалюту, обеспеченную долларом США, для проведения операций с использованием блокчейна с открытым кодом Ethereum при поддержке криптовалютной платформы Crypto.com и банка цифровых активов Anchorage, сообщается в пресс-релизе компании. Позднее в этом году она планирует предложить эту услугу и другим партнерам.

На фоне этих новостей биткойн и другие цифровые валюты подскочили в цене, пишет Bloomberg. Курс биткойна поднимался на 6,3% в ходе европейской торговой сессии, превысив отметку в $58 тыс.

Традиционные финансовые компании начинают принимать криптовалюты и осваивать блокчейн-проекты спустя более десяти лет после создания биткойна в 2009 году, отмечает агентство, хотя некоторые по-прежнему скептически относятся к их повсеместному распространению.

Директор по продуктам Visa Джек Форстелл сообщил, что решение об использовании USD Coin является отчасти попыткой удовлетворить нужды финтех-компаний.

"Сегодняшнее объявление знаменует важную веху в нашей способности удовлетворить потребности финтех-компаний, управляющих бизнесом с помощью стейблкойнов или криптовалюты", - сказал он.