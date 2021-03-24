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Курс биткойна растет на заявлениях главы Tesla

Курс биткойна растет на заявлениях главы Tesla
Фото: Yuriko Nakao/Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Биткойн дорожает в среду после того, как глава Tesla Inc. Илон Маск заявил, что эту криптовалюту можно использовать для покупки электромобилей, выпущенных его компанией.

"Теперь вы можете купить Tesla за биткойны", - написал Маск в твиттере. Он добавил, что те, кто находится за пределами США, смогут сделать то же самое "позже в этом году".

Маск также отметил, что полученные таким образом биткойны будут сохранены и не будут переводиться в традиционную валюту, сообщает MarketWatch. Он сказал, что Tesla будет использовать только "внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом" для приема платежей.

Курс биткойна к 16:54 по московскому времени вырос на 4,3% - до $56,689 тыс., по данным CoinDesk. За три месяца он подорожал в 2,4 раза, за последний год - почти в девять раз. Рекордного уровня в $61 556 стоимость криптовалюты достигала 13 марта.

Tesla Илон Маск

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