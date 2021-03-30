ВТБ начнет выдавать моментальные виртуальные карты

Банк планирует расширит базу клиентов за счет пенсионеров и молодежи

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ВТБ будет привлекать новых клиентов, выдавая моментальные виртуальные карты, планирует расширить клиентскую базу за счет пенсионеров и молодежи, рассказал журналистам зампред ВТБ Анатолий Печатников.

В 2020 году база активных розничных клиентов ВТБ выросла почти на 1 млн человек и в настоящее время превышает 14 млн человек. В планах банка в 2021 году увеличить базу до 16 млн человек, а к 2025 году привлечь на обслуживание свыше 8 млн розничных клиентов в рамках открытой экосистемы.

"ВТБ занимается разработкой уникального для рынка продукта - "Легкий банк". Пользователи смогут моментально получить виртуальную карту и мгновенный доступ к "ВТБ Онлайн" и платежным сервисам. Новинка откроет новые возможности использования финансовых услуг. Похожее решение мы апробировали в партнерстве с сетью "Магнит", клиенты которого активно используют данный продукт", - сообщил Печатников.

Сервис Magnit Pay

Платежный сервис Magnit Pay был запущен в декабре 2020 года, к настоящему моменту его активными пользователями стали около 200 тыс. клиентов. Чаще всего они пользуются виртуальной картой в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях быстрого питания. Около 50% пользователей Magnit Pay используют его для покупок вне экосистемы "Магнит". Сейчас ВТБ ведет переговоры о подключении к партнерской модели новых игроков рынка.

Розничный бизнес ВТБ много лет позиционировал себя как банк для "среднего класса", активно привлекая на обслуживание высокодоходных клиентов.

"Мы планируем заходить в новые сегменты пенсионеров и молодежи, которые станут одним из ключевых направлений нашей деятельности в предстоящий трехлетний период", - заявил Печатников.

В первую очередь это студенты и школьники, для которых ВТБ будет развивать кампусные образовательные проекты, формируя специальные предложения для их участников. Для молодежи банк намерен кастомизировать свою линейку продуктов, цифровые сервисы, в частности, кастомизация коснется карт и программы лояльности. Также в планах банка - запуск детской банковской карты.

"Для пенсионеров у нас уже действует предложение - 4% годовых на остаток при получении пенсии в ВТБ, и мы продолжим работать с людьми предпенсионного и пенсионного возраста, выводя на рынок актуальные предложения. Будем стимулировать их к переходу на обслуживание в ВТБ за счет выгодных продуктов, дополнительных преимуществ и удобного сервиса. Например, в ближайшие дни можно будет подать заявку на назначение пенсии или ее перевод на карту ВТБ непосредственно в приложении "ВТБ Онлайн", в разделе "Госуслуги", не посещая офис банка или ПФР", - рассказал топ-менеджер ВТБ.