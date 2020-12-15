"Магнит" вместе с ВТБ запустил платежный сервис Magnit Pay

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ и "Магнит" запустили платежный сервис Magnit Pay, который станет первым этапом формирования единого суперприложения розничной сети, говорится в сообщении ВТБ.

Суперприложение объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров ритейлера.

Платежный инструмент Magnit Pay позволит оплачивать покупки в любом магазине, в том числе онлайн. После регистрации в приложении покупатель получит расширенные возможности – выпуск цифровой карты, на которой можно будет держать до 60 тыс. рублей и ежемесячно тратить до 200 тыс. рублей своих личных средств, а также осуществлять переводы на другие российские карты. Пополнять ее можно бесплатно с любых других карт или добавить в Рау сервисы. Участникам программы лояльности в качестве бонуса будут начисляться дополнительные 0,5% от суммы покупки по Magnit Pay, а первые 30 дней – в два раза больше.

В первом полугодии 2021 года функционал Magnit Pay будет существенно расширен. Появится возможность оплачивать услуги третьих лиц (ЖКХ, связи, штрафы), будет реализована бесконтактная оплата для телефонов, не поддерживающих NFC, запущены денежные переводы между участниками программы лояльности "Магнит" по номеру телефона. Клиенты розничной сети смогут снимать наличные в банкоматах ВТБ, используя только QR-код.

В дальнейшем в SuperApp могут быть включены нефинансовые сервисы по оплате и заказу такси, билетов в кино и театры, возможность бронирования ресторанов и заказа доставки еды, а также подписки на другие ресурсы. Кроме того, в перспективе в суперприложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов "Магнита".

"В течение ближайших месяцев мы будем оттачивать базовый функционал Magnit Pay и поэтапно добавлять новые сервисы, чтобы расширить возможности для наших клиентов и сделать участие в экосистеме "Магнита" максимально привлекательным для покупателей", - прокомментировал создание Magnit Pay заместитель гендиректора, исполнительный директор сети "Магнит" Флориан Янсен.

"На базе приложения Magnit Pay мы объединим нефинансовые услуги и кредитные продукты, поэтому клиентам не нужно будет обращаться в банк, чтобы выпустить карту или провести платеж. Все это моментально будет работать в приложении, аудитория которого составит несколько миллионов человек", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Святослава Островского.

Новым сервисом Magnit Pay могут воспользоваться участники программы лояльности розничной сети.

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец сентября под управлением "Магнита" было 21 154 магазинов. Розничная выручка ритейлера по итогам девяти месяцев 2020 года выросла на 14,2%, до 1 трлн 114,91 млрд рублей.