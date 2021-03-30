Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за мировыми площадками в ожидании обнародования нового плана поддержки экономики США и решения ОПЕК+ по квотам на май; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,1-0,3% во главе с бумагами ВТБ.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3533,55 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1472,43 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,9%.

Доллар стоит 75,61 рубля (-0,08 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,754% годовых (+2%).

Подорожали акции банка ВТБ (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги "РусГидро" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подросли акции "Распадской" (+0,5%). ПАО "Распадская" в 2020 году сократило чистую прибыль по МСФО до $177 млн с $208 млн годом ранее, сообщила компания.

Совет директоров "Распадской" рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год в размере 5,7 рубля на акцию, говорится в сообщении угольной компании.

Общий размер дивидендных выплат может составить 3,79 млрд рублей. Из них из нераспределенной прибыли по результатам 2020 года на дивиденды рекомендовано направить 142,4 млн рублей, из накопленной и нераспределенной прибыли за 2019 год - 3,65 млрд рублей. Датой закрытия реестра рекомендовано установить 7 июня 2021 года.

По итогам первого полугодия 2020 года "Распадская" выплатила дивиденды в размере 2,7 рубля на акцию. По итогам 2019 года дивиденды "Распадской" составили 2,83 рубля на акцию, I полугодия 2019 года - 2,5 рубля на акцию.

Подешевели акции UC Rusal (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), Polymetal (-0,3%), расписки Ozon (-0,3%), бумаги "Татнефти" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), Московской биржи (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный: ключевые азиатские индексы придерживаются роста, сырьевые валюты укрепляются против доллара США, хотя доходности казначейских обязательств UST продолжают расти. Российский рынок акций может продолжить рост и обновить в дальнейшем исторический максимум по индексу МосБиржи благодаря акциям секторов нефти и газа, а также металлов и добычи. В течение дня появятся отчетности Qiwi и Ozon Holdings.

На рынке нефти быстро забыли о разблокировке Суэцкого канала. В четверг, 1 апреля, состоится совещание участников соглашения ОПЕК+. Накануне появилась информация о том, что РФ поддерживает идею сохранения текущих ограничений до конца мая. Саудовская Аравия не только готова сохранить ограничения до конца мая, но даже распространить их на июнь. При наличии единой позиции Москвы и Эр-Рияда вероятность сохранения текущих объемов производства составляет почти 100%, полагает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок акций РФ сохраняет оптимизм, санкционные страхи почти забыты. Аналитики Goldman Sachs считают, что проблему антироссийских санкций нельзя игнорировать, но для рынка важнее то, что после окончания пандемии спрос на сырьевые товары повысится и российские сырьевые компании получат от этого большую выгоду.

С начала года наблюдается "пилообразная" динамика индекса РТС, и чем на более долгий срок затянется восстановление рынка после обвала 17 марта (с уровня 1542,6 пункта), тем слабее будут "быки". Правда, с точки зрения технического анализа, на дневных графиках сигналов для игры на понижение не просматривается.

Для рынка акций очень важно решение ОПЕК по лимитам на нефтедобычу. Источники ряда СМИ сообщают, что Саудовская Аравия готова согласиться на продление сокращений производства до июня на заседании ОПЕК, а также готова продлить добровольные односторонние ограничения на фоне последней волны карантина в Европе из-за коронавируса. Следуя логике теханализа, нефтяные цены Brent должны вырасти до $65,5-66,5 за баррель, после чего возможна новая волна их снижения.

Контейнеровоз Ever Given был успешно снят с мели в Суэцком канале, но из-за нарушений логистики и задержек прибытия танкеров в порты назначения еще на несколько дней, нефть сохраняет поддержку покупателей. На мировых фондовых рынках сохраняется неопределенность. Фонд Archegos, испытывающий большие проблемы, по данным СМИ мог занять от $5 до $10 на каждый доллар, вложенный в определенные позиции. По некоторым данным, это не только акции, но и сложные производные инструменты, поэтому быстро ущерб посчитать не получится.

Глобальные инвестиционные банки Credit Suisse, Nomura Holdings в понедельник заявили, что они, вероятно, пострадают из-за волатильности на рынке. Последствия для "быков" физических лиц могут быть негативными - брокеры наверняка ужесточат свои профили рисков для клиентов и количество "пара", который двигает "фондовый паровоз" на гору, уменьшится, полагает аналитик.

Все больше сигналов, что экономика США скоро возвратится к "доковидной" реальности. Спрос на облачное программное обеспечение для работы, учебы, общения и покупок из дома станет меньше. Президент Джо Байден заявил в понедельник, что 90% взрослого населения США смогут вакцинироваться уже к 19 апреля. Давление на сектор акций компаний высоких технологий продолжится, считает Верников.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, накануне нефть вернулась к росту, несмотря на опасения, связанные с перспективами восстановления спроса. На первый план вышли ожидания заседания ОПЕК+, которое пройдет в четверг. Судя по предварительным комментариям в СМИ, опция повышенных квот на сокращение добычи может быть сохранена вплоть до июня, равно как и добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией. Это позволит удерживать рынок в профиците по спросу.

Тем не менее, ухудшение ситуации с коронавирусом и новые локдауны в отдельных странах будут сдерживать потенциал для дальнейшего восстановления цен на нефть. Во вторник в фокусе внимания традиционные данные по запасам от API, в среду - от Минэнерго США. В дальнейший существенный рост нефти верится слабо, скорее можно ожидать возврата нефти Brent на уровни ниже $65 за баррель, считает эксперт.

В США в понедельник фондовые индексы показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,6%, обновил максимум Dow Jones (+0,3%), несмотря на падение акций финансового сектора на фоне принудительного закрытия позиций хедж-фонда Archegos Capital Management.

Фонд, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, на прошлой неделе ликвидировал позиции в объеме около $30 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal.

Инвестиционные банки Credit Suisse и Nomura Holdings предупредили в понедельник, что могут понести существенные потери в связи со сделками с одним американским клиентом. Банки не стали раскрывать имя клиента, однако WSJ связывает их проблемы именно с фондом Archegos, брокерами которого банки выступали.

Акции ряда ведущих мировых банков подешевели в понедельник из-за беспокойства инвесторов по поводу того, что и другие финансовые посредники могут столкнуться с проблемой возврата денег, предоставленных взаймы этому клиенту.

Участники рынка на этой неделе ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Розничные продажи в Японии в феврале 2021 года увеличились на максимальные с июня 2020 года 3,1% к предыдущему месяцу, когда повышение составило 1,7%. Безработица в Японии в феврале осталась на уровне 2,9% четвертый месяц подряд (минимум с июля). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали повышения показателя до 3%. Для сравнения: годом ранее безработица находилась на отметке 2,4%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром слабо проседают после роста, инвесторы ожидают решений ОПЕК+ по итогам заседания, запланированного на четверг; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов МосБиржи накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $64,91 за баррель (-0,1% и +0,6% накануне), майская цена WTI - $61,44 за баррель (-0,2% и +1% накануне).

Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts.

Признаки роста спроса на авиатопливо и бензин в США также оказывают поддержку нефтяным ценам. По данным Apple Mobility, автомобильные поездки в США на прошлой неделе выросли на 3,3% и достигли максимального уровня с недели, завершившейся 18 сентября.

Тем временем движение грузовых судов по Суэцкому каналу после снятия с мели контейнеровоза Ever Given постепенно возобновляется, свидетельствуют данные портала MarineTraffic. Контейнеровоз на прошлой неделе заблокировал движение через канал, на который приходится примерно 10% мировых морских поставок нефти.