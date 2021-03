Грузовые суда возобновили движение по Суэцкому каналу

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Движение грузовых судов по Суэцкому каналу после снятия с мели контейнеровоза Ever Given постепенно возобновляется, свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Так, первые после эвакуации контейнеровоза Ever Given грузовые суда начали проходить через узкий участок канала, который до недавних пор был заблокирован Ever Given. Суда идут к этой части канала со стороны Большого Горького озера в направлении Красного моря. Первые из них, контейнеровозы Ym Wish и Maersk Esmeraldas, уже проходят непосредственно по разблокированному участку.

При этом Ym Wish по состоянию на 21:50 мск завершил переход по Суэцкому каналу. Еще два судна - Maersk Esmeraldas и Ever Globe, близки к тому, чтобы выйти из канала в открытое море.

В общей сложности, около десятка судов в настоящее время совершают переход по разблокированному участку канала - от Малого Горького озера - на юг. Еще десятки судов ждут своей очереди в Большом Горьком озере, расположенном между северной и южной частями Суэцкого канала.

Кроме того, очень большое количество грузовых судов ожидают очереди к югу от Порт-Тауфика, чтобы пересечь канал с юга на север. Пока что движение в этом направлении после снятия с мели Ever Given не возобновлялось.

Ранее в понедельник Ever Given сняли с мели в Суэцком канале и находится, согласно данным портала, в Большом Горьком озере, где его должны осмотреть технические специалисты.

Контейнеровоз Ever Given (фрахтователь - тайваньская Evergreen) сел на мель утром 23 марта после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, что, и могло стать причиной инцидента. По другим данным, главной причиной произошедшего были сильный ветер и мощная песчаная буря.

В результате в течение почти недели движение по Суэцкому каналу было парализовано. Транспортные компании были вынуждены менять маршруты части транспортных судов.

В субботу, 27 марта, гигантское судно все же впервые удалось немного сдвинуть с места при помощи буксиров. Утром 29 марта спасательным командам удалось снять с мели контейнеровоз. Инженеры смогли сделать это, после того, как земснарядами было удалено около 27 тыс. куб. м песка, в котором застряло судно.

Ever Given, на борту которого находилось более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в порт Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.