CEO "ВКонтакте" перейдет на должность вице-президента Mail.ru Group
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Андрей Рогозов покидает должность CEO "ВКонтакте" и переходит в Mail.ru Group, головную компанию соцсети, на пост вице-президента по социальным платформам, говорится в сообщении компании.
Рогозов на этой должности будет руководить социальными сетями холдинга и направлением экспериментальных проектов в сфере соцсетей и сервисов с социальной механикой.
Он также возглавит специально созданный стратегический совет по управлению соцсетей.
"Стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для "ВКонтакте" и "Одноклассников". Новая структура позволит проще синхронизироваться и устанавливать приоритеты, эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии", - говорится в сообщении "ВКонтакте".
Пост руководителя "ВКонтакте" займет Марина Краснова, которая ранее занимала позицию директора по продукту в соцсети.
По итогам 2020 года выручка направления соцсетей Mail.ru Group составила 52,7 млрд руб.