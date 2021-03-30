CEO "ВКонтакте" перейдет на должность вице-президента Mail.ru Group

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Андрей Рогозов покидает должность CEO "ВКонтакте" и переходит в Mail.ru Group, головную компанию соцсети, на пост вице-президента по социальным платформам, говорится в сообщении компании.

Рогозов на этой должности будет руководить социальными сетями холдинга и направлением экспериментальных проектов в сфере соцсетей и сервисов с социальной механикой.

Он также возглавит специально созданный стратегический совет по управлению соцсетей.

"Стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для "ВКонтакте" и "Одноклассников". Новая структура позволит проще синхронизироваться и устанавливать приоритеты, эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии", - говорится в сообщении "ВКонтакте".

Пост руководителя "ВКонтакте" займет Марина Краснова, которая ранее занимала позицию директора по продукту в соцсети.

По итогам 2020 года выручка направления соцсетей Mail.ru Group составила 52,7 млрд руб.