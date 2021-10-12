Mail.ru Group переименуют в VK

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг Mail.ru Group сменит название на VK, сообщил в ходе трансляции корпоративного мероприятия гендиректор компании Борис Добродеев.

"Сегодня мы приняли решение о том, чтобы назвать нашу экосистему, нашу группу компаний, VK", - сказал он.

В холдинге считают ребрендинг логичным продолжением представленной в 2020 году стратегии развития экосистемы компании, в центре которой является социальная сеть "ВКонтакте", говорится в пресс-релизе компании.

В рамках реализации стратегии на рынок уже выведены такие продукты как VK ID, VK Combo, VK Mini Apps, VK Pay.

По словам Добродеева, компания провела исследование, которое показало, что далеко не каждый пользователь экосистемы в курсе, что он пользуется продуктами Mail.ru Group - то есть они воспринимали сервисы будто бы от разных брендов. При этом бренд VK имеет стопроцентную узнаваемость у пользователей рунета. "ВКонтакте" ежедневно используют около 70% интернет-пользователей в России.

Ожидается, что название юридического лица и тикер будут изменены поэтапно. Ребрендинг не приведет к изменениям в операционной структуре бизнеса и отчетности.