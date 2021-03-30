Выручка "Литрес" в 2020 году выросла на треть и достигла 5,1 млрд руб.

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Выручка электронной библиотеки "Литрес" по итогам 2020 года составила 5,08 млрд рублей, что на 33% выше показателя 2019 года, говорится в годовом отчете Ozon.

Ozon Holdings владеет 42,27% зарегистрированной на Кипре Litres Holdings Limited. Динамика выручки "Литрес" в 2019 году составляла 47%, отмечается в материалах Ozon.

Рентабельность по чистой прибыли "Литрес" в 2020 году составила 5,5%.

Электронная библиотека "Литрес" основана в 2005 году. Она позволяет приобретать цифровые и аудиокниги по модели "оплаты за загрузку", а также через платную подписку. Сервис предоставляет платформу для загрузки электронных книг авторами.

На сайте "Литрес" говорится, что компания является лидером на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Ежемесячная аудитория сервисов компании составляет 12,5 млн человек, которые скачивают более 1,5 млн книг в месяц.