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Ozon в 2024 году получил 415 млн рублей дивидендов от библиотеки "Литрес"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ozon в 2024 году получил 415 млн рублей дивидендов от своего ассоциированного предприятия - электронной библиотеки "Литрес".

Размер дивидендов от "ассоциированного предприятия" указан в годовом отчете Ozon за 2024 год, при этом название предприятия не приводится. В 2023 году дивиденды от него составляли 323 млн рублей, в 2022-м - 258 млн рублей.

В пресс-службе Ozon пояснили "Интерфаксу", что речь идет о выплатах от "Литреса".

Ранее сообщалось, что доля Ozon в капитале Litres Holdings Limited составляет 42,27%. В свою очередь, Litres Holdings Limited владеет 99,99% ООО "Литрес". В бухотчете ООО "Литрес" говорится, что бенефициарным владельцем компании является Татьяна Новикова.

По итогам 2024 года выручка ООО "Литрес" увеличилась на 5,5% - до 7,75 млрд рублей. Чистая прибыль составила 592,86 млн рублей, сократившись год к году на 17,5%.

Ozon Литрес Татьяна Новикова Litres Holdings Limited
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