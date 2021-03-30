Рынок акций РФ во вторник просел вслед за нефтью

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник просел по индексам вместе с выпускающей пар нефтью на фоне известий о разблокировке Суэцкого канала, инвесторы ожидают решения ОПЕК+ по квотам на май; в лидерах отката выступили бумаги золотодобытчиков на фоне просевшего золота и серебра.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3525,23 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1460,32 пункта (-0,5%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 76,05 рубля (+0,37 рубля), доходность 10-летних UST составила 1,73% годовых (+0,4%), золото просело на 1,6%.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3%), Polymetal (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Газпрома" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), расписки Ozon (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции банка ВТБ (+3,2%), расписки TCS Group (+3,1%), бумаги "НЛМК" (+2,8%), "Северстали" (+2,7%), "ММК" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,4%), "РусГидро" (+1,2%), "Норникеля" (+1%), "Московской биржи" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "Магнита" (+0,1%).

Обыкновенные акции Сбербанка подросли до 293,84 (+0,3%), максимум сделок во вторник составил 295,72 рубля, что недалеко от исторического максимума от 12 января - 296,07 рубля за штуку.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, уже днем рынок акций вышел в "минус", не найдя новых драйверов восходящего движения.

Бумаги Qiwi во вторник выросли после сообщений об увеличении скорректированной чистой прибыли в 2020 году на 54% (до 10,3 млрд рублей), не менее 50% которой компания намерена направить на выплату дивидендов. Нефть вернулась к снижению, но пока остается выше ключевой поддержки $61,5 за баррель Brent. Динамику рынка в конце недели будут определять итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+, а в среду – еженедельные данные по запасам в США. Пока же котировки движутся в рамках широкого "боковика".

Для индекса МосБиржи ключевая поддержка остается на отметке 3490 пунктов, что указывает на неплохую возможность возвращения к покупкам. Долларовый РТС из-за слабости рубля так и не преодолел сопротивления 1470 пунктов. Наиболее ярко выраженный оптимизм наблюдался в Европе, где закладывались в цены оптимистичные ожидания по восстановлению экономики в ближайшие месяцы. Российский рынок следовал за коррекцией цен на нефть, хотя последние находятся недалеко от краткосрочных сопротивлений, при пробое которых могут перейти к уверенному росту. Среда будет насыщенной на макроэкономические события за рубежом, и в целом веских поводов для пессимизма по рисковым активам все еще нет. Ориентир по индексу МосБиржи на среду – 3470-3570 пунктов, считает Кожухова.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, в лидеры снижения во вторник вышли бумаги золотодобывающих компаний из-за коррекции вниз цен на золото и серебро. Внешние рынки подогреваются ожиданиями публикации очередного плана Байдена по поддержке экономики на $3 трлн, который будет касаться инфраструктуры и социальной поддержке (ожидается некоторая детализация планов на этой неделе).

На рынке акций РФ инвесторы также уделяют внимание санкционным рискам. Байден пригласил лидеров России и Китая на саммит по климату 22-23 апреля, что в целом позитивный сигнал, но не снимающий с повестки дня возможные санкции.

Тема пандемии остается в фокусе внимания

Британское издание The Gurdian привело мнение 77 экспертов, которые высказали опасения в отношении эффективности нынешних вакцин против новых штаммов уже через год. В Европе отмечена тенденция роста заболеваемости. Нефть после успешного разблокирования Суэцкого канала начала корректироваться вниз. В то же время новостной фон перед 15-й министерской встречей ОПЕК+ остается позитивным благодаря сообщениям о решимости Саудовской Аравии поддержать добровольное ограничение добычи еще на май и июнь. Однако рынки сдержанно реагируют на эти сообщения и занимают выжидательную позицию, констатирует Беденков.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешняя ситуация продолжает осложняться, учитывая рост доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США, что явно негативно влияет на восприятие риска. Нефть вновь подешевела, что оказало давление на сектор акций нефти и газа. Негатив уравновешивался ростом финансового сектора. Пока в снижении рынка нет ничего опасного, поскольку проявляется вполне логичная реакция на движение нефти. Однако закрытие любого дня ниже 3500 пунктов по индексу МосБиржи может вновь актуализировать более глубокую коррекцию.

"Норникель" сообщил, что добыча на руднике "Октябрьский" возобновится в начале мая, а на "Таймырском" – в июне. Рубль пытался укрепляться, но к вечеру сдал позиции на фоне роста доллара на глобальном рынке. Доходность 10-летних UST находится на уровне инфляции в США, соответственно, у капитала нет мотивации искать высокодоходный риск, тем более что доходность на развивающихся рынках не покрывает вероятную волатильность национальных валют. Сильный доллар также давит на сырьевые активы, от которых зависит рубль. Поэтому все внешние факторы пока оказывают давление, а не поддержку рублю.

Китай пользуется скидками на иранскую нефть

Китай наращивает поставки нефти из Ирана, пользуясь дополнительными скидками. По оценке Refinitiv Oil Research, в марте поставки составляют около 3,75 млн тонн, или около 27 млн бар. Накануне также появились новости о том, что Китай планирует инвестировать до $400 млрд в развитие Ирана в обмен на стабильные поставки нефти. Естественно, что подобные решения Пекина вызвали озабоченность в Вашингтоне. Частично рост иранского экспорта, частично крепкий доллар и в очень большой степени слабый спрос в Европе оказывают давление на котировки. Поддержка выражается лишь в информации о том, что РФ и Саудовская Аравия готовы согласиться с продлением текущих ограничений на добычу в ОПЕК+ до конца мая, а королевство даже хочет это сделать до конца июня, отмечает аналитик.

ФРС продолжает игнорировать проблему доходностей UST и даже заявляет, что не является постоянным источником финансирования бюджетного дефицита. Волатильность текущей недели также усугубляется концом квартала, когда происходит ребалансировка портфелей фондов. В остальном рынок находится вблизи максимумов, и желание некоторых игроков зафиксировать прибыль выглядит вполне логичным, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", инвесторы пытаются оценить подробности инвестиционного пакета Джо Байдена, который президент США планирует представить в среду. СМИ отмечают, что только инфраструктурные вложения могут потребовать $4 трлн, а это потребует, как уже указывала глава Минфина США, увеличения налогов. При этом вторая часть пакета, направленная на социальные проблемы, будет раскрыта в апреле, и пока СМИ неизвестен ее планируемый размер. Повышение налогов пока отошло на второй план, и рынок сосредоточился на опасениях инфляции от очередного фискального стимулирования, что вернуло доходности к росту.

Ситуация с коронавирусом в Европе

В центр внимания также возвращается ситуация с пандемией. Обстановка в Европе продолжает ухудшаться: растет число заболевших, введенные ограничения продлеваются, а лидеры стран намекают на возможность более жестких ограничений уже на федеральных уровнях. В то же время эпидемиологическая ситуация в США поддерживает позитив у инвесторов. Так, Джо Байден в понедельник анонсировал расширение мер по вакцинации, что обеспечит вакцинами 90% взрослого населения США уже к 19 апреля и увеличит количество пунктов вакцинации. В то же время президент США отметил недавний рост заболеваемости и призвал к осторожности, как население, так и местных чиновников, подчеркнув, что штатам стоит замедлить снятие ограничений.

Ситуация в Суэцком канале

Движение по Суэцкому каналу возобновилось, котировки нефти теряют поддержку этого фактора, и рынок сосредоточился на новостях по заседанию ОПЕК+. Ожидается продление текущих уровней добычи, что совпадает с сообщениями в СМИ, при этом Саудовская Аравия должна также продолжить свое добровольное сокращение добычи. Более того, Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что королевство может поддержать текущие уровни добычи вплоть до июля.

Санкционная обстановка пока не изменилась

Введенные Канадой и Австралией антироссийские санкции незначительны и не были негативно восприняты рынком. В то же время санкционная неопределенность со стороны более значимых ограничений продолжает давить на российские активы. Скорее всего, введения жестких санкций не будет, и раскрытие подробностей рассматриваемых ограничений сможет поддержать рубль, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи формирует платформу для ухода на исторические максимумы, драйвером роста по-прежнему является приток денег как западных, так и внутренних инвесторов.

Отыгрывают мартовские потери акции "Норникеля" (23,25 тыс. руб.) после известий, что компания возобновила добычу руды на двух рудниках. Бумага вновь закрепилась выше поддержки 22 тыс. рублей. Не исключено, что окончание квартала заставит крупных игроков активизировать покупки в среду, чтобы повысить котировки и тем самым увеличить прибыль клиентов и свое вознаграждение. По-прежнему интересны бумаги черных металлургов, несмотря на их перекупленность - цены на сталь уверенно идут вверх, а слабый рубль лишь увеличивает прибыль сталеваров. На просадках бумаги сектора целесообразно покупать с целью роста до конца апреля.

Акции Сбербанка подошли к историческому максимуму. Пробой отметки 300 руб. может спровоцировать усиление дальнейшего роста, но следует помнить, что Сбербанк первым и сильнее других реагирует на появление негатива.

Что касается нефти, то прогнозы стоит строить после решения ОПЕК+ по квотам. При позитивном исходе саммита нефтяников не исключен забег котировок вверх ближе к $70 за баррель, но вряд ли нефть там задержится надолго, считает Антонов.

В США в понедельник фондовые индексы показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,6%, обновил максимум Dow Jones (+0,3%), несмотря на падение акций финансового сектора на фоне принудительного закрытия позиций хедж-фонда Archegos Capital Management (на прошлой неделе фонд ликвидировал позиции в объеме около $30 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal).

Инвестиционные банки Credit Suisse и Nomura Holdings предупредили в понедельник, что могут понести существенные потери в связи со сделками с одним американским клиентом. Банки не стали раскрывать имя клиента, однако WSJ связывает их проблемы именно с фондом Archegos, брокерами которого банки выступали.

Акции ряда ведущих мировых банков подешевели в понедельник из-за беспокойства инвесторов по поводу того, что и другие финансовые посредники могут столкнуться с проблемой возврата денег, предоставленных взаймы этому клиенту.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-1,3%), но проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,4%).

Эпидемиологическая ситуация в Европе остается в центре внимания рынков. Во Франции в среду должен пройти совет обороны, на котором будет обсуждаться ужесточение карантинных мер, сообщает газета Le Figaro. Между тем канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о возможности усиления контроля за соблюдением карантинных мер со стороны федерального правительства, отметив, что не все федеральные земли воспринимают их всерьез.

Тем временем, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в марте 2021 года поднялся до 101 пункта (максимум с февраля 2020 года) с 93,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение показателя в марте до 96 пунктов.

Нефть

На нефтяном рынке цены проседают после роста, инвесторы ожидают решений ОПЕК+ по итогам заседания, запланированного на четверг; цена Brent к 18:50 находилась на $0,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $64,23 за баррель (-1,2% и +0,6% накануне), майская цена WTI - $60,58 за баррель (-1,6% и +1% накануне).

Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts.

Тем временем движение грузовых судов по Суэцкому каналу после снятия с мели контейнеровоза Ever Given постепенно возобновляется, свидетельствуют данные портала MarineTraffic. Контейнеровоз на прошлой неделе заблокировал движение через канал, на который приходится примерно 10% мировых морских поставок нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Кузбасская топливная компания" (+14,6%), ПАО "Таттелеком" (+5,5%), "Аптечной сети 36,6" (+4,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,3%), ПАО "Левенгук" (+2,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+2,1%), "Детского мира" (+1,9%), ПАО "Электроцинк" (+1,8%).

АДР Qiwi выросли на 2,1% (до 795,5 рубля) после сообщений компании о планируемых дивидендах - компания намерена выплатить не менее 50% скорректированной чистой прибыли в виде дивидендов за 2021 год (размер квартальных выплат может колебаться). Qiwi не назвала размер финального дивиденда за 2020 год, но пообещала распределить также не менее 50% скорректированной чистой прибыли по итогам года.

Подешевели бумаги ПАО "Нефтекамский автозавод" (-4%), "Русснефти" (-3,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-3,7%).

Просели акции "Распадской" (-1,7%, до 189,68 рубля). ПАО "Распадская" в 2020 году сократило чистую прибыль по МСФО до $177 млн с $208 млн годом ранее, сообщила компания.

Совет директоров ПАО "Распадская" рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год в размере 5,7 рубля на акцию, говорится в сообщении угольной компании.

Общий размер дивидендных выплат может составить 3,79 млрд рублей. Из них из нераспределенной прибыли по результатам 2020 года на дивиденды рекомендовано направить 142,4 млн рублей, из накопленной и нераспределенной прибыли за 2019 год - 3,65 млрд рублей. Датой закрытия реестра рекомендовано установить 7 июня 2021 года.

По итогам первого полугодия 2020 года "Распадская" выплатила дивиденды в размере 2,7 рубля на акцию. По итогам 2019 года дивиденды "Распадской" составили 2,83 рубля на акцию, I полугодия 2019 года - 2,5 рубля на акцию.

Подросли акции "Транснефти" (+0,3% "префы"). Чистая прибыль "Транснефти" в IV квартале составила 23 млрд руб., что на 34% меньше, чем годом ранее; по итогам года чистая прибыль по МСФО упала на 26% - до 133,2 млрд руб., что совпало с прогнозами. EBITDA "Транснефти" в 2020 году упала на 9% - до 442 млрд руб., что оказалось выше прогнозов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,07 млрд рублей (из них 11,77 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 10,61 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,78 млрд рублей - на акции "Газпрома").