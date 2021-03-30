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"Норникель" уточнил сроки возобновления работы двух ведущих рудников

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" рассчитывает возобновить добычу на руднике "Октябрьский" с начала мая, в первой половине мая рудник выйдет на полную мощность. Об этом сообщил старший вице-президент "Норникеля", руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин журналистам.

Добыча на руднике "Таймырский" начнется с июня, во второй декаде июня он будет работать в штатном режиме.

Ранее "Норникель" остановил водоприток на руднике "Октябрьский" и приступил к откачке воды. Начались работы по восстановлению производственной деятельности, которые будут вестись в соответствии с утвержденным ранее графиком.

Параллельно с этим "Норникель" готовит тампонирование, что позволит исключить водоприток на этих горизонтах в будущем, добавил Уткин.

Базовый сценарий возобновления работы на рудниках после их остановки в конце февраля из-за поступления воды предполагает полное восстановление в течение 3-4 месяцев. Ситуация может осложниться из-за трудоемкости операции по остановке водопритока, подчеркивал ранее "Норникель".

В понедельник "Норникель" подтвердил базовый прогноз по влиянию аварии на производственный прогноз 2021 года. Снижение объемов производственной программы 2021 г. в базовом сценарии относительно ранее утвержденных годовых планов составит порядка 35 тыс. тонн никеля, 65 тыс. тонн меди, 22 тонны металлов платиновой группы. Это на 15% ниже ранее утвержденного прогноза по никелю, на 16% – по меди и более чем на 20% – по платиноидам.

Норникель Октябрьский Таймырский

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