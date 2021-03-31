Правительство задумалось об увеличении норм биржевых продаж бензина

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство изучает возможность увеличения норматива продажи бензина на бирже с 11% до 15%, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Александра Новака.

Ранее сообщалось, что Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) обратился к Новаку с предложением увеличить нормы биржевых продаж бензина, распределив соцнагрузку на всех нефтяников.

Как отмечает РТС, при реализации нефтепродуктов на бирже доля "Роснефти" составила 51% (3,633 млн тонн), то есть более половины объемов реализации всех доминирующих компаний, подпадающих под действие совместного приказа ФАС и Минэнерго о нормативах биржевых продаж .

"Наблюдаемая диспропорция в реализации автомобильных бензинов на биржевых торгах при сложившемся их ежегодном биржевом потреблении более 8 млн тонн приводит к тому, что на "Роснефть" ложится высокая социальная нагрузка по обеспечению внутреннего рынка", - отмечает РТС.

Поскольку "Роснефть" является крупнейшим продавцом топлива на СПбМТСБ, то биржевой рынок чувствительно реагирует даже на незначительное снижение объемов продаж ведущей компании. При этом остальные вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) продают топливо на бирже в объемах, близких к нормативным, заявили в Союзе.

"Перераспределение социальной нагрузки с одной компании на все доминирующие компании позволит придать большую устойчивость биржевым ценовым индикаторам на автомобильный бензин и, следовательно, придать их формированию системный характер", - считает РТС.

Ранее уже обсуждалось увеличение норм биржевых продаж бензинов до 15% от объемов производства, но этот проект не был реализован. В феврале 2021 года в совместный приказ были внесены изменения, предусматривающие увеличение норматива биржевых продаж бензинов с 10% до 11% от объема производства. Такое увеличение норм не оказало существенного влияния на устойчивость биржевых индикаторов.