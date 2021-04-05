Цены на бензин и дизтопливо в Москве растут почти четыре месяца подряд

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Цены на топливо на московских заправках продолжают непрерывно расти 15-ю неделю подряд: за неделю с 29 марта по 5 апреля бензины подорожали на 11-16 копеек, дизтопливо - на 15 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

На предыдущей неделе дизтопливо подорожало на 17 коп., бензины - на 14-15 коп.

В результате средняя цена Аи-92 в Москве, по данным на 29 марта, достигла 45,18 руб. за литр, Аи-95 - 49,79 руб. за литр, дизтоплива - 49,33 руб. за литр.

На прошлой неделе бензин дорожал на АЗС "Татнефти" - на 7-15 коп., "ТНК-Столица" - на 30 коп., "РН-Москва" - на 31 коп., BP - на 26-30 коп. (все три управляются "Роснефтью"). Оператор под брендом Shell повысил стоимость бензина на 3-5 копеек. Независимая сеть под брендом "ЕКА" - на 10-20 копеек.

Цены на дизтопливо за неделю увеличились на АЗС "Татнефти" - на 14 копейку, на управляемых "Роснефтью" заправках на 30-31 копейку, Shell - на 16 копеек, "ЕКА" - на 30 копеек.

Стоимость нефтепродуктов на заправках столицы продолжается дорожать с начала декабря прошлого года. И по данным на 5 апреля 2021 года по сравнению с 7 декабря 2020 года стоимость Аи-92 выросла на 1,64 руб./л, Аи-95 подорожал на 1,74 руб./л, дизтопливо подорожало на 1,42 руб./л.