Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:52Заразились
на 05.04В России 4 589 540+8 646В мире 131 321 563+550 905

Цены на бензин и дизтопливо в Москве растут почти четыре месяца подряд

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Цены на топливо на московских заправках продолжают непрерывно расти 15-ю неделю подряд: за неделю с 29 марта по 5 апреля бензины подорожали на 11-16 копеек, дизтопливо - на 15 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

На предыдущей неделе дизтопливо подорожало на 17 коп., бензины - на 14-15 коп.

В результате средняя цена Аи-92 в Москве, по данным на 29 марта, достигла 45,18 руб. за литр, Аи-95 - 49,79 руб. за литр, дизтоплива - 49,33 руб. за литр.

ЭкономикаПравительство задумалось об увеличении норм биржевых продаж бензинаЧитать подробнее

На прошлой неделе бензин дорожал на АЗС "Татнефти" - на 7-15 коп., "ТНК-Столица" - на 30 коп., "РН-Москва" - на 31 коп., BP - на 26-30 коп. (все три управляются "Роснефтью"). Оператор под брендом Shell повысил стоимость бензина на 3-5 копеек. Независимая сеть под брендом "ЕКА" - на 10-20 копеек.

Цены на дизтопливо за неделю увеличились на АЗС "Татнефти" - на 14 копейку, на управляемых "Роснефтью" заправках на 30-31 копейку, Shell - на 16 копеек, "ЕКА" - на 30 копеек.

Стоимость нефтепродуктов на заправках столицы продолжается дорожать с начала декабря прошлого года. И по данным на 5 апреля 2021 года по сравнению с 7 декабря 2020 года стоимость Аи-92 выросла на 1,64 руб./л, Аи-95 подорожал на 1,74 руб./л, дизтопливо подорожало на 1,42 руб./л.

бензин Москва

Новости по теме

Новости

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин призвал расширить полномочия регионов по использованию их бюджетов

На новую госпрограмму развития Арктики выделят 15 млрд рублей

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года

"ДОМ.РФ" выявил утечку данных граждан, обращавшихся за кредитом

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

РКН продлил замедление трафика Twitter до 15 мая

Экономический кризис

Минсельхоз занялся распределением поставок сахара ритейлу

Минсельхоз занялся распределением поставок сахара ритейлу

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');