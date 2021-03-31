Автодилер "Рольф" решил реорганизовать юрлицо из ООО в АО

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Владельцы крупнейшего российского автодилера "Рольф" решили реорганизовать юрлицо, преобразовав его из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО).

Как сообщила компания, решение о реорганизации было принято на внеочередном собрании 30 марта.

Компания 31 марта направила заявление о соответствующих изменениях в ЕГРЮЛ.

"Московская биржа" в октябре 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Рольф" серии 001Р объемом до 30 млрд рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

"Рольф" является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоу-румами. Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи основателя бизнеса Сергея Петрова, находящегося под уголовным преследованием. Delance Limited, как сообщалось, планировала продать бизнес "Рольфа" одному покупателю, но позже отказалась от этих планов. Гендиректор ООО "Рольф" Светлана Виноградова в начале 2021 года сообщала, что переговоры о продаже компании были прекращены с началом пандемии COVID-19.