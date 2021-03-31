Реорганизация "Рольфа" в АО объяснили возможностью IPO

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Владельцы крупнейшего российского автодилера "Рольф" решили реорганизовать юрлицо, преобразовав его из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО), что связано с возможным в будущем IPO, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Решение о реорганизации было принято на внеочередном собрании 30 марта. Заявление о соответствующих изменениях в ЕГРЮЛ было направлено 31 марта.

"Мы, действительно, приняли решение о соответствующей реорганизации. Оно связано с планами возможного IPO, о которых мы говорили ранее", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там отметили, что окончательных решений на этот счёт пока не принято, но возможность IPO может рассматриваться компанией в будущем.

"Рольф" является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоу-румами. Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи основателя бизнеса Сергея Петрова, находящегося под уголовным преследованием. Delance Limited, как сообщалось, планировала продать бизнес "Рольфа" одному покупателю, но позже отказалась от этих планов. Гендиректор ООО "Рольф" Светлана Виноградова в начале 2021 года сообщала, что переговоры о продаже компании были прекращены с началом пандемии COVID-19.

Виноградова в феврале также заявляла "Коммерсанту": "Мы рассматриваем такую возможность (провести IPO - ИФ), даже сейчас уже начата определенная подготовительная работа. Будем ждать момента, когда мы сможем это реализовать".