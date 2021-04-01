Сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL заработал на полную мощность

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сухопутное продолжение "Северного потока 2" в Германии - газопровод EUGAL - заработало на полную мощность, которая позволяет транспортировать 55 млрд куб. м газа.

Как сообщает оператор магистрали Gascade Gastransport GmbH, введены в строй обе нитки магистрали и компрессорная станция. Первая нитка магистрали транспортирует газ с начала 2020 года.

Хотя "Северный поток 2" еще строится, ввод EUGAL позволил увеличить транспортировку газа по "первому" "Северному потоку" в условиях блокировки половины мощностей его отвода OPAL из-за юридических атак Польши.

EUGAL - это совместный проект газотранспортных операторов Gascade Gastransport GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Fluxys Deutschland GmbH и ONTRAS Gastransport GmbH.

Магистраль длиной 480 км проходит от Любмина на берегу Балтики до Дойхнойдорфа на германско-чешской границе. Газопровод интегрирован в газотранспортную сеть ФРГ, имеет подключения к магистралям NEL, FGL306 и JAGAL, что позволяет гибко транспортировать газ во всех направлениях.