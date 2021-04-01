Что произошло за день: четверг, 1 апреля

ДТП в центре Москвы, помехи "Северному потоку 2" и сохранение масочного режима

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Верховный суд РФ отказался отменять масочный режим. Соответствующий иск ранее подали более полутора тысяч истцов. Геннадий Онищенко констатировал, что полного отказа от защитных масок в России ждать не стоит - они должны войти в культуру россиян.

- "Северный поток 2" построен на 95%, сообщили в проектной компании Nord Stream 2 AG. Осталось уложить около 121 км. Сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL уже заработал на полную мощность, а немецкий регулятор не стал отменять разрешение на строительство газопровода. Между тем в Nord Stream 2 AG заявили, что строительный флот "Северного потока 2" подвергается регулярным провокациям. Представитель корпорации перечислил несколько инцидентов с участием рыболовецких судов, военных кораблей, подлодок и самолетов: в основном польских.

- В России за сутки выявлено 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19. С начала текущей недели число новых случаев инфицирования держалось на уровне более 8 тыс. В Москве суточный COVID-прирост впервые с начала марта превысил 2 тыс.

- Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве. Серьезно пострадала женщина-водитель, она находится в реанимации. В отношении виновника аварии, который выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие машины, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью. По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет. У устроившего ДТП 566 штрафов, в том числе 23 штрафа за нарушение скорости более чем на 80 км в час. По данным СМИ, аварию устроил блогер Эдвард Бил.

- Познер с друзьями на фоне акций против его приезда покинул Грузию. Журналиста и его друзей, прибывших в Тбилиси отпраздновать день рождения, сопровождала в аэропорт полиция. В Кремле сказали, что отмечать день рождения спокойнее дома, тем временем Познера уже позвали в Абхазию.

- Страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать добычу с мая. Источники сообщают, что Россия в мае может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 39 тыс. б/с.

- ФСБ предотвратила теракт на объекте ТЭК в Тверской области. В службе отметили, что пособник террористов запрещенного в РФ "Исламского государства" при задержании оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен.

- Компания Пригожина сообщила о возбуждении дела против Леонида Волкова. В "Конкорде" заявили, что оппозиционер в соцсетях "разместил посты с заведомо ложной, не соответствующей действительности информацией" о Пригожине. Компания потребовала возбудить дело по статье о клевете.