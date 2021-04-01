Сбербанк выплатит возмещения вкладчикам чувашского банка "Мегаполис"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Сбербанк России в качестве банка-агента для выплаты страхового возмещения вкладчикам лишенного лицензии банка "Мегаполис" (Чебоксары), говорится в сообщении АСВ.

Агентство начнет выплату страхового возмещения вкладчикам "Мегаполиса" с 5 апреля через банк-агент, выбранный на конкурсе. Для выплат вкладчикам планируется задействовать около 70 структурных подразделений Сбербанка. При этом в Чувашии страховое возмещение вкладчикам банка будут выплачивать не менее 40 отделений банка-агента, в том числе не менее 30 – в Чебоксарах.

По оценкам АСВ, 98% вкладчиков ООО КБ "Мегаполис" получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.

Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам "Мегаполиса" Сбербанк будет осуществлять не менее одного года. В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении КБ "Мегаполис" ликвидационных процедур. Вкладчики "Мегаполиса", которые одновременно являются клиентами Сбербанка, смогут обратиться за выплатой возмещения через сервис "Сбербанк Онлайн" без посещения офиса банка-агента.

Ранее сообщалось, что по данным АСВ, исходя из отчетности банка, на 1 марта 2021 года размер страховой ответственности агентства предварительно оценивался в 2,9 млрд рублей.

ЦБ РФ 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Мегаполис". По информации регулятора, банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность. К нему неоднократно применялись меры воздействия, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков и на осуществление операций по купле-продаже наличной иностранной валюты физическими лицами.

Банк, как отмечает ЦБ, "занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения".

Согласно информации на сайте банка, "Мегаполис" имел в Чебоксарах головной офис и 4 допофиса, один допофис в Новочебоксарске, по одному операционному офису в Нижнем Новгороде и Казани, московский филиал и его допофисы в Москве и области, Санкт-Петербурге, а также операционные офисы в Белгороде и Иваново.

Председатель совета директоров банка Алексей Дёмин владеет 9,04% долей банка напрямую и еще 8,36% контролирует через ООО ТПК "Интертрейд" (Москва, Дёмин – единственный участник общества). Президент, заместитель председателя совета директоров Имам Бабаев владеет 10,28% и еще 8,36% через ООО "ПКФ "Ронда" (Москва, Бабаев – единственный участник общества). Член совета директоров, управляющий Московским филиалом Елена Гордеева владеет 8,93%, главный бухгалтер Московского филиала Евгений Панферов – 8,68%, Игорь Масанов - 8,62%, ООО "Еврокарс" (Чебоксары) - 8,56%, ООО "Евро-Карс 2" (Чебоксары) – 9,32%, руководитель службы внутреннего контроля банка Ирина Фомина – 9,92%, ООО "Русская торговая сеть" (Москва) – 9,93%.

Банк "Мегаполис" по итогам 2020 года занимает 228-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".