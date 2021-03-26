ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Мегаполис", говорится в сообщении ЦБ.

По информации регулятора, банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, к нему неоднократно применялись меры воздействия, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков и на осуществление операций по купле-продаже наличной иностранной валюты физическими лицами.

Банк, как отмечает ЦБ, "занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения".

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк "Мегаполис" является участником системы страхования вкладов. По итогам 2020 года он занимает 228-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".