Страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать добычу с мая

По данным источников, в ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае и июне на 350 тыс. б/с, в июле – на 440 тыс. б/с

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ решили постепенно наращивать добычу нефти с мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

В начале заседания большинство стран ОПЕК+ высказывались за сохранение текущего уровня добычи на месяц и даже на два, но затем Саудовская Аравия выступила с предложением увеличить добычу ОПЕК+ на 350 тыс. б/с в мае и в июне, а свою добычу увеличить еще на 250 тыс. б/с в мае и затем в июне, сократив таким образом свои добровольные сокращения в 1 млн б/с, введенные в феврале.

Россия поддерживает постепенное увеличение добычи, сообщил источник "Интерфакса".

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле, позднее сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом заседания.

Саудовская Аравия пока не озвучила свои планы по возвращению на рынок объемов, которые она добровольно сдерживает.

Также пока непонятно, на сколько будут увеличивать Россия и Казахстан, которые в течение февраля-апреля наращивали добычу, пока остальные ее сдерживали.