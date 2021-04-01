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Страны ОПЕК+ продлили дедлайн по компенсации недосокращенной добычи

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ продлили до конца сентября срок дедлайна по компенсации недосокращенных ранее объёмов нефтедобычи, говорится в сообщении по итогам заседания министров стран ОПЕК+.

Министры выразили благодарность тем странам, которые представили планы по компенсации ранее недосокращенных объёмов добычи нефти и продолжают работать над компенсацией перепроизводства. "Они призвали всех участников достичь полного соответствия, чтобы достичь цели перебалансировки рынка и избежать неоправданных задержек в этом процессе. В связи с этим министры согласились с просьбой нескольких стран, которые еще не завершили выплату компенсации, о продлении периода компенсации до конца сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Министры согласились с тем, что страны-участницы, у которых есть задолженности по сокращению перепроизводства, представят свои планы по компенсациям до 15 апреля 2021 года.

Совещание утвердило корректировку уровней добычи на май, июнь и июль 2021 года, продолжая придерживаться механизма, согласованного в декабре 2020 года, о проведении ежемесячных встреч министров стран ОПЕК+ для оценки рыночных условий и принятия решения о корректировке уровня добычи на следующий месяц, причем каждая корректировка не должна превышать 0,5 млн б/с.

Кроме того, ОПЕК+ рассмотрел ежемесячный отчет, подготовленный техническим мониторинговым комитетом (JTC), включая данные о добыче нефти за февраль. Министры признали улучшения на рынке, поддерживаемые глобальными программами вакцинации и пакетами мер стимулирования в ключевых странах, но отметили, что нестабильность в последние недели требует постоянного осторожного и бдительного подхода к мониторингу рыночных изменений.

ОПЕК+ отметил, что в феврале запасы нефти в странах ОЭСР падали седьмой месяц подряд, но по-прежнему оставались выше среднего показателя за 2015-2019 годы. Исполнение сделки ОПЕК+ в феврале составило 115%.

"Нефтегазовая промышленность может стать частью решения проблемы изменения климата. ОПЕК обладает важнейшими ресурсами и опытом, которые могут помочь решить задачу сокращения глобальных выбросов парниковых газов. Группа изучит способы расширения сотрудничества в этой важной области", - говорится в сообщении.

Следующие встречи министерского мониторингового комитета (JMMC) и министров стран ОПЕК+ запланированы на 28 апреля.

ОПЕК ОПЕК+

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