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ОПЕК+ надувает паруса, держась за спасательный круг. Обобщение

В мае добыча вырастет на 0,6 млн б/с

ОПЕК+ надувает паруса, держась за спасательный круг. Обобщение
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ОПЕК+ уже второй месяц подряд обманывает ожидания рынка, да и странно это было бы не сделать в "день дурака". В начале марта эксперты альянса просчитывали вариант увеличения добычи на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), но она была увеличена только на 150 тыс. б/с, сейчас рынок полагал, что ограничения в мае будут продлены, но было принято решение увеличить добычу в мае на 600 тыс. б/с. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни добычи, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила. Страны ОПЕК+ проложили маршрут увеличения добычи на три месяца, но оставляют вариант "спасательного круга" в виде потенциального снижения добычи.

1 АПРЕЛЯ - НИКОМУ НЕ ВЕРЮ

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман любит делать сюрпризы, но на этот раз он, кажется, превзошел самого себя. Накануне очередной встречи ОПЕК+ в западных СМИ прозвучала информация, что ОПЕК+ настроена принять решение о сохранении апрельского уровня добычи, при том что Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения на добычу в 1 млн б/с, взятые на себя в феврале.

Технический комитет ОПЕК+ также рассматривал этот вариант как базовый, говорили источники "Интерфакса". При этом он даже снизил оценку роста спроса на нефть в 2021 году, сделанную аналитиками ОПЕК в середине марта, с 5,9 млн б/с до 5,6 млн б/с. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо публично призывал ОПЕК+ к осторожности, несмотря на позитивные моменты в развитии ситуации на рынке. "Нам рано нюхать цветы", - заявил он, имея ввиду, что в Европе возвращаются карантины, а вакцинация от COVID-19 проходит не так быстро, как хотелось бы, что негативно влияет на нефтяной спрос.

Последовавший за ним министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), где сопредседателями являются Саудовская Аравия и Россия, лидеры сделки, утвердил изменение этой оценки, при этом не дав рекомендации министрам стран ОПЕК+.

Однако, как сообщал источник "Интерфакса", на заседании JMMC министры обсудили возможность увеличения добычи на 500 тыс. б/с. Ближе к началу встречи министров стран ОПЕК+ 1 апреля источники говорили уже о том, что будут обсуждаться два варианта - либо сохранение квот, либо увеличение добычи на 500 тыс. б/с, оценивая вероятность того или иного исхода 50% на 50%.

Отдельно стоял вопрос - будут ли снова сделаны исключения для России и Казахстана, которые ввиду "сезонной модели потребления" просили увеличить свою добычу и в течение февраля-апреля получили такое право. Для того, чтобы выйти на уровень добычи, заложенный в планы еще год назад странами ОПЕК+, России нужно было увеличить добычу примерно на 130 тыс. б/с, Казахстану - на 20 тыс. б/с. Между тем некоторые участники сделки начали высказывать недовольство такими спецусловиями. Таким образом, вопрос мог стоять об увеличении добычи на 0,150 тыс. б/с или 500 тыс. б/с.

КРУТИТЕ БАРАБАН!

В начале заседания многие страны из 23 участников ОПЕК+ высказались за сохранение добычи на текущих уровнях, некоторые были не прочь ее увеличить, но готовы были присоединиться к общему хору. Но вдруг в обсуждении появилась интрига - Алжир предложил заморозить квоты сразу на два месяца, хотя некоторые источники утверждают, что такая инициатива исходила от Саудовской Аравии.

Впрочем, все эти обсуждения происходили до озвучивания планов лидеров сделки - России и Саудовской Аравии, от которых зависит практически все. Во вступительных словах саудовский министр вновь призвал к осторожности, а его российский визави Александр Новак говорил, скорее, о позитиве, но не забывая о негативных моментах.

И вот прозвучал гром среди ясного неба: Саудовская Аравия, которая ранее кричала об осторожности на всех площадках, предложила не заморозить, а немножко разморозить добычу. Но все-таки почти в обсуждаемых рамках. ОПЕК+ было предложено увеличить добычу в мае на 350 тыс. б/с, еще 250 тыс. б/с Саудовская Аравия хотела бы высвободить из своих добровольных ограничений на 1 млн б/с, принятых с февраля. Таким образом, на рынок в мае могло поступить дополнительно 600 тыс. б/с.

Более того, несмотря на то, что во вступительных словах и Абдулазиз бен Сальман, и Новак заявили об эффективности ежемесячных встреч, и это звучало сигналом того, что решение будет приниматься на месяц, было предложено принять решение о росте производства сразу на три месяца: еще на 350 тыс. б/с в июне, а в июле - на 441 тыс. б/с.

ПОДНЯТЬ ПАРУСА!

Положительное голосование по такому варианту прошло довольно быстро - несмотря на то, что большинство выступало за заморозку.

Отвечая на вопрос, как соотносится решение о росте добычи со снижением оценки роста спроса на нефть, Абдулазиз бен Сальман лишь пожал плечами: "0,3 млн б/с - это не 3 млн б/с". К тому же, заметил он, аналитики ОПЕК - профессиональные и гораздо более осторожные, чем эксперты других институтов.

Вдохновленный, возможно, ситуацией с контейнеровозом Ever Given, который застрял в Суэцком канале и всколыхнул нефтяной рынок, Абдулазиз бен Сальман сыпал морскими метафорами: ОПЕК+ пробует "рыночные воды" на ощупь, но на непредвиденный случай у альянса есть спасательный круг - всегда можно развернуть курс.

По его мнению, ОПЕК+ все равно следует соблюдать осторожность. Министр энергетики Саудовской Аравии подчеркивает, что подход, принятый альянсом в декабре прошлого года -уменьшать или увеличивать добычу, но не более чем на 500 тыс. б/с, остается в силе. При этом министры сохраняют ежемесячный формат встреч. По всей видимости из-за майских праздников, "майская" встреча состоится снова в апреле - 28-го числа.

Снижение коммерческих запасов нефти до среднего пятилетнего уровня, что является метрикой эффективности сделки ОПЕК+, по мнению Новака, произойдет уже в течение 2-3 месяцев.

"Мы видим, снижаются запасы относительно пиковых значений, которые были в июле 2020 года - 207 млн баррелей (излишки запасов - ИФ) относительно среднего пятилетнего значения. Сегодня эти излишки снизились до 50 млн баррелей. Такими темпами, мы считаем, в ближайшие два-три месяца, остатки (запасов - ИФ) должны прийти к нормальному уровню, к нормальному соответствию пятилетнему среднему значению", - сказал он.

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии не стал прогнозировать, когда запасы могут вернуться к 5-летнему уровню. По мнению одних министров, снижение запасов может случиться в июне, другие полагают, что в июле. Но, как считает Абдулазиз бен Сальман, все будет зависеть от спроса, уровня компенсаций и уровня исполнения соглашения.

Кстати, странам, которые не сокращали объемы добычи в соответствии со взятыми на себя обязательствами, вновь разрешили продлить срок компенсации этих объемов - с конца июля до конца сентября. 15 апреля они должны представить в секретариат ОПЕК график компенсаций.

ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ

Однако России с Казахстаном все же пришлось попридержать скорость - те объемы, на которые они хотели бы увеличить добычу, будут разнесены на три месяца, распределение увеличения добычи между странами ОПЕК+ будет диспропорциональным. Россия будет наращивать добычу на 39 тыс. б/с в месяц, Казахстан - по 6 тыс. б/с в месяц.

В январе Россия должна была выйти на добычу примерно в 9,5 млн б/с, если бы все шло по плану, принятому ОПЕК+ в апреле прошлого года. Однако из-за принятых решений это поступательное движение растягивалось: в январе РФ в рамках общей квоты увеличила добычу на 125 тыс. б/с, в феврале в виде исключения - на 65 тыс. б/с, в марте квота выросла еще на 65 тыс. б/с, в апреле - на 130 тыс. б/с. Россия рассчитывала, что последний шаг примерно в 120 тыс. б/с удастся сделать в мае. Однако в качестве компромисса это повышение будет растянуто на три месяца.

Таким образом, если ничего не поменяется, Россия сможет добывать около 9,5 млн б/с начиная с июля текущего года, то есть на полгода позже по сравнению с первоначальным планом. Такой же темп наращивания предполагается для Казахстана.

С июля "страны ОПЕК+ войдут в общий график, который и был предусмотрен соглашением, подписанным в апреле 2020 года", отметил Новак.

Согласно новым квотам, с которыми ознакомился "Интерфакс", квота Саудовской Аравии увеличится в мае на 113 тыс. б/с к январской - до 9,23 млн б/с, в июне - на 115 тыс. б/с к маю, в июле - на 148 тыс. б/с, и таким образом с июля и Россия, и Саудовская Аравия смогут добывать по 9,5 млн б/с нефти.

Увеличение квот не совсем укладывается в обычную логику расчетов - пропорционально объему добычи, и отдельно предстоит выяснить, от какого объема добычи - январского или мая-июля - будут отсчитываться добровольные ограничения Саудовской Аравии.

По словам министра королевства, Саудовская Аравия за май-июль вернет на рынок свои добровольные ограничения в 1 млн б/с: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Впрочем, он поспешил заверить, что летом в Саудовской Аравии растет внутреннее потребление нефти, и экспорт вырастет не так сильно, но не обозначил цифр.

АЛИСА В ЗАКУЛИСЬЕ

Абдулазиз бен Сальман на прошлой встрече обещал держать рынок в Wonderland, не говоря, когда Саудовская Аравия вернет на рынок свой добровольный вклад в балансировку рынка в 1 млн б/с. В этот раз интриги в исход встречи ОПЕК+ добавили его внезапные переговоры с министром энергетики США Дженифер Грэнхольм, о чем та сообщила в твиттере. Официально они были посвящены "зеленой" энергетике.

Абдулазиз бен Сальман заверил, что в ходе его беседы с новым визави из США не обсуждались варианты добычи нефти ОПЕК+: "Ни слова "нефтяной рынок", ни "цены на нефть", ничего, связанного с ОПЕК+, даже не упоминалось".

Но все еще помнят времена, когда из твиттера фактически руководил нефтяным рынком экс-президент США Дональд Трамп. При этом год назад США вписались в общую глобальную сделку по сокращениям добычи, хоть и ненадолго, потому что главной целью было помирить Россию и Саудовскую Аравию, разваливших сделку ОПЕК+ в марте 2020 года в разгар пандемии COVID-19 и обрушения спроса.

Масла в огонь подлил разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Сообщение об этом разговоре пришло в начале встречи ОПЕК+. Официально речь также шла о "зеленой" энергетике, которая формально является потенциальным убийцей нефтегазовой отрасли.

С точки зрения долгосрочных трендов, "зеленая" энергетика должна стимулировать производителей нефти увеличивать добычу, чтобы поскорее монетизировать запасы этого ископаемого топлива, до того, как пьедестал будет занят "зелеными" энергоресурсами.

Но и в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания говорится, что нефтегазовая промышленность может стать частью решения проблемы изменения климата. "ОПЕК обладает критически важными ресурсами и опытом, которые могут помочь решить задачу сокращения глобальных выбросов парниковых газов", - заявляет организация.

"Группа изучит способы расширения сотрудничества в этой важной области. Лидеры G20 уже одобрили стратегию, предложенную Саудовской Аравией по борьбе с изменением климата - круговую углеродную экономику и ее четыре R - сокращение, повторное использование, переработку и удаление - как всеобъемлющее и сбалансированное решение для борьбы с выбросами парниковых газов", - отмечается в сообщении.

Разменных карт в переговорах трех энергетических держав может быть много - кто-то обладает технологиями для производства перспективных видов топлив, кто-то может своими усилиями повысить цены на нефть, чтобы сланцевая нефтедобыча в США стала рентабельнее и быстрее монетизировалась, у кого-то есть вакцина для обуздания пандемии, сдерживающей спрос и цены на нефть. Вариантов масса, и ответ еще предстоит выяснить.

ОПЕК+ нефть

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