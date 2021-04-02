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Нефть подешевела после скачка накануне на решениях ОПЕК+

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу после скачка накануне на решении ОПЕК+ увеличить добычу с мая, которое было воспринято рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ проложили маршрут наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой вариант "спасательного круга" в виде потенциального снижения добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в пятницу составила $64,65 за баррель, что на $0,21 (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,12 (3,4%) - до $64,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,24 за баррель, что на $0,21 (0,3%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов выросла на $2,29 (3,9%) - до $61,45 за баррель.

Аналитик Price Futures Group Фил Флинн отметил, что ожидал увеличения добычи странами ОПЕК+, но не думал, что "они объявят об этом сейчас, после понижения техническим комитетом ОПЕК+ оценки роста спроса на нефть в 2021 году".

Как сообщалось, оценка повышения спроса на нефть на этот год была ухудшена до 5,6 млн б/с с 5,9 млн б/с.

"Нефтедобывающие страны признают, что миру будет требоваться больше нефти, поскольку экономика США открывается, однако планируемое увеличение добычи является столь несущественным, что, если спрос полностью восстановится, рынок столкнется с дефицитом сырья", - цитирует Флинна MarketWatch.

Brent WTI ОПЕК+

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