Добыча нефти в РФ в I квартале снизилась на 10,9%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в I квартале 2021 года снизился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 125,06 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,19 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В марте 2021 года в России добыто 43,34 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 9,3% ниже показателя марта 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,25 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 42,3 млн тонн (в марте - 14,68 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 17,85 млн тонн (6,24 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 13,12 млн тонн (4,55 млн тонн), "Газпром нефть" - 9,71 млн тонн (3,37 млн тонн), "Татнефть" - 6,46 млн тонн (2,25 млн тонн), "Башнефть" - 2,68 млн тонн (963,99 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 2,07 млн тонн (707,8 тыс. тонн), "Славнефть" - 1,78 млн тонн (609,77 тыс. тонн), "РуссНефть" - 1,55 млн тонн (540,04 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за три месяца текущего года добыли 21,26 млн тонн нефти и газового конденсата (в марте - 7,31 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 4,46 млн тонн нефтяного сырья (в марте - 1,5 млн тонн).